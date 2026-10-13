Maç içinde bir maç. Uzun süre evi olan statta, biraz da kendini yeniden kanıtlama isteği ve fazlasıyla olumlu bir performansla bu mücadeleyi kazandı. YannSommer, Inter-Club Brugge maçında mercek altındaki isimlerden biriydi. Bunun nedeni yalnızca yazın Inter tarafından bonservis bedeli olmadan serbest bırakılması değildi. Karşı tarafta da aynı şekilde mercek altında olan, yerini bıraktığı ve sadece bir yıl önce onu geçme fırsatı bulamayan isim vardı: Josep Martinez. Maç 4-3 bitip toplam 7 gol atılmış olsa da puanla değerlendirmede kazanan, eski Interli Sommer oldu.
Sommer, Martinez'den daha iyi: San Siro'ya "Inter'e yakışır" bir maçla veda ediyor
Inter'e yakışır bir maç
Sommer maça iyi başladı. Diouf ve Lautaro'nun şutlarında yaptığı kurtarışlar, doğru yerde bulunması sayesinde kolay görünse de kalede varlığını hissettirdi.
İsviçreli kaleci, Çalhanoğlu'nun şutunda zorlandı. Şut sertti ama köşeye gitmiyordu; Sommer'in yardımına üst direk yetişti. Lautaro'nun yakın mesafeden gelip skoru geçici olarak 1-1'e getiren şutunda ise yapabileceği bir şey yoktu.
Sommer asıl ikinci yarıda en iyi döneminden bir kesit sundu. 56. dakikada seken topu alan Lautaro, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sommer'i yere yatırıp gol olacağından emin biçimde vurdu; ancak İsviçreli kalecinin sağ ayağıyla çektiği şuta ayağını uzatıp skoru koruyabileceğini hesaba katmamıştı.
Mucizevi bir kurtarıştı; Lautaro da buna yardımcı oldu. Ancak Sommer, Arjantinli oyuncunun skoru 3-2'ye getirdiği pozisyonda aynı kurtarışı tekrarlayamadı. Top, Sucic'in şutunda Sommer'in merkeze doğru çeldiği topun ardından Lautaro'nun önüne geldi.
Asıl belirleyici kurtarış ise pek dikkat çekmese de 87. dakikada geldi. Bu an, Vermant'ın daha sonra belirleyici olacak 4-2'lik golünden yalnızca birkaç dakika önceydi. Sommer, Bonny'nin ortasında Lautaro'nun volesine geçit vermeyerek Inter'in geri dönüş arzusunu frenledi. Ardından maçın kaderini belirleyen gol ve Bonny'nin 4-3'ü getiren, Sommer'in gerçekten yapabileceği bir şeyin olmadığı gol geldi.
Martinez'den daha iyi
Inter'e yakışır bir maç, muhtemelen Inter kalesinde rahatlıkla bir sezon daha geçirebilecek bir kalecinin performansı. Bu noktada Josep Martinez ile kıyaslama daha da zorlaşıyor, çünkü İsviçreli kalecinin kurtarışları, İspanyol kalecinin bir başka önemli karar hatası yaptığı geceyle tezat oluşturuyor.
Madrid'deki hata teknikti: Valverde, geriden oyun kurarken topu ondan çalmıştı. Bugünkü hata ise pozisyonu yanlış okumaktan kaynaklandı: Kalesinden 40 metre uzakta Dimarco'ya yardım etmek için gözü kara bir şekilde çıktı ve Tresoldi'nin 2-1'lik golüne giden yolu açtı.
Ardından kurtarışlar geldi; kalede üzerine düşeni yapmasını sağlayan kurtarışlar. Ama Inter gibi bir takım için bu gerçekten yeterli mi? Eski kalecisi Sommer'i aratmamaya yettiği söylenemez.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun