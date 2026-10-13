Sommer, Martinez'den daha iyi: San Siro'ya "Inter'e yakışır" bir maçla veda ediyor

Inter'e yakışır bir maç, muhtemelen Inter kalesinde rahatlıkla bir sezon daha geçirebilecek bir kalecinin performansı. Bu noktada Josep Martinez ile kıyaslama daha da zorlaşıyor, çünkü İsviçreli kalecinin kurtarışları, İspanyol kalecinin bir başka önemli karar hatası yaptığı geceyle tezat oluşturuyor.





Madrid'deki hata teknikti: Valverde, geriden oyun kurarken topu ondan çalmıştı. Bugünkü hata ise pozisyonu yanlış okumaktan kaynaklandı: Kalesinden 40 metre uzakta Dimarco'ya yardım etmek için gözü kara bir şekilde çıktı ve Tresoldi'nin 2-1'lik golüne giden yolu açtı.

Ardından kurtarışlar geldi; kalede üzerine düşeni yapmasını sağlayan kurtarışlar. Ama Inter gibi bir takım için bu gerçekten yeterli mi? Eski kalecisi Sommer'i aratmamaya yettiği söylenemez.