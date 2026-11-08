Napoli-Lazio maçının ilk yarısının son 15 dakikasında, konuk ekip öndeyken ve Noa Lang, Max Allegri'nin takımının en iyi oyuncuları arasındayken, Lang topa her sahip olduğunda Napoli taraftarlarınca ıslıklandı.

Maç sonunda Lang sahadan ayrılmak üzereydi ancak takım arkadaşları onu kendileriyle birlikte Curva B tribününün önüne giderek taraftarları selamlamaya ikna etti. Tribünden şu tezahürat yükseldi: "Daha fazlasını hak ediyoruz". Lang aleyhine de tezahüratlar yapıldı.