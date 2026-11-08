"Sizi duymuyorum, sesiniz duyulmuyor". Bu sözlerin, DAZN'ın saha kenarı muhabiri Alessio De Giuseppe'ye göre Noa Lang tarafından Napoli'nin Curva A tribününe söylendiği ve Maradona'da 1999 doğumlu Hollandalı oyuncuya yönelik art arda yükselen yoğun ıslık tepkilerini tetiklediği öne sürülüyor.
Getty Images Sport
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"Sizi duymuyorum, sesiniz duyulmuyor": Napoli'de Maradona'da Lang'a ıslık yağmuru
Gelecek maçlar
Napoli-Lazio maçının ilk yarısının son 15 dakikasında, konuk ekip öndeyken ve Noa Lang, Max Allegri'nin takımının en iyi oyuncuları arasındayken, Lang topa her sahip olduğunda Napoli taraftarlarınca ıslıklandı.
Maç sonunda Lang sahadan ayrılmak üzereydi ancak takım arkadaşları onu kendileriyle birlikte Curva B tribününün önüne giderek taraftarları selamlamaya ikna etti. Tribünden şu tezahürat yükseldi: "Daha fazlasını hak ediyoruz". Lang aleyhine de tezahüratlar yapıldı.
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