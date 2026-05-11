Hollandalı yetenekli oyuncu, Feyenoord'un AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ESPN'e şunları söyledi: "Kulüplerin beni izlediği ve yaz aylarında bir transferin söz konusu olabileceği artık bir sır değil. Bunu gizli tutmak da istemiyorum. Henüz kararımı vermedim, yani hâlâ Feyenoord ile sözleşmem var. Bu benim son iç saha maçım olabilir, ama bunu şimdiden söylemek istemiyorum."
"Sır değil": FC Bayern Münih'in transfer adayı dikkatleri üzerine çekiyor
Sky'ın verdiği bilgilere göre, Read'in menajerleri ile Almanya'nın rekor şampiyonu arasındaki görüşmeler son zamanlarda biraz durma noktasına geldi. Bunun nedeni, modern futbolda sıklıkla olduğu gibi, fiyat etiketindeki rakam. Feyenoord'un talep ettiği transfer ücreti 30 milyon avro civarında; bu, en üst seviyede henüz istikrarlı bir performans sergilemiş bir genç oyuncu için oldukça yüksek bir rakam.
Säbener Straße'de bu meblağı kolayca yatırmayacaklar, özellikle de Read'in 2025/26 sezonundaki sağlık raporunda ilk aksaklıklar görülmeye başladığı için. Kasım sonundan bu yana, inatçı bir uyluk sakatlığı onu defalarca sahalardan uzak tuttu. Alkmaar maçında da sadece ikinci yarıda forma giyebildi.
- AFP
Görünüşe göre ManCity de Read'i gözlüyor
Read'in büyük sahneler için gerekli niteliklere sahip olduğu tartışılmaz. Eredivisie'de bugüne kadar oynadığı 53 maçta 16 gol ve asist kaydetti (beş gol, on bir asist). Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de uluslararası deneyimini kazandı. Bayern'in kesinlikle ihtiyaç duyabileceği, modern ve hücum gücü yüksek bir bek profiline sahip.
Ancak Bild gazetesi ve Sky Sports'un son haberlerinde de belirtildiği gibi, Manchester City de bu sağ bek için yarışa katıldı. Skyblues'un 19 yaşındaki oyuncuyu sezonun son haftalarında yakından takip ettiği ve transfer için harekete geçmeyi düşündüğü söyleniyor.
ManCity, Read için gerçekten tüm gücüyle harekete geçerse, transfer bedeli daha da yükselebilir. Özellikle de oyuncunun Rotterdam'da 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğu düşünülürse. Bir süre önce FC Liverpool'un da ilgilendiği söylenmişti, ancak kış transfer döneminde Reds transferden vazgeçti.
Givairo Read: Profesyonel futboldaki istatistikleri
Sezon Kulüp Maçlar Goller Asistler 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3