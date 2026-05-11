Goal.com
CanlıBiletler
FBL-EUR-C3-FEYENOORD-PANATHINAIKOSAFP
Jochen Tittmar

Çeviri:

"Sır değil": FC Bayern Münih'in transfer adayı dikkatleri üzerine çekiyor

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
Feyenoord
G. Read

Givairo Read sessizliğini bozdu: Hollandalı genç savunma oyuncusu, Rotterdam'dan ayrılma ihtimalini açıkça ima ediyor. 19 yaşındaki oyuncu yaz aylarında gerçekten FC Bayern Münih'e transfer olacak mı?

Hollandalı yetenekli oyuncu, Feyenoord'un AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından ESPN'e şunları söyledi: "Kulüplerin beni izlediği ve yaz aylarında bir transferin söz konusu olabileceği artık bir sır değil. Bunu gizli tutmak da istemiyorum. Henüz kararımı vermedim, yani hâlâ Feyenoord ile sözleşmem var. Bu benim son iç saha maçım olabilir, ama bunu şimdiden söylemek istemiyorum."

  • Sky'ın verdiği bilgilere göre, Read'in menajerleri ile Almanya'nın rekor şampiyonu arasındaki görüşmeler son zamanlarda biraz durma noktasına geldi. Bunun nedeni, modern futbolda sıklıkla olduğu gibi, fiyat etiketindeki rakam. Feyenoord'un talep ettiği transfer ücreti 30 milyon avro civarında; bu, en üst seviyede henüz istikrarlı bir performans sergilemiş bir genç oyuncu için oldukça yüksek bir rakam.

    Säbener Straße'de bu meblağı kolayca yatırmayacaklar, özellikle de Read'in 2025/26 sezonundaki sağlık raporunda ilk aksaklıklar görülmeye başladığı için. Kasım sonundan bu yana, inatçı bir uyluk sakatlığı onu defalarca sahalardan uzak tuttu. Alkmaar maçında da sadece ikinci yarıda forma giyebildi.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C3-STUTTGART-FEYENOORDAFP

    Görünüşe göre ManCity de Read'i gözlüyor

    Read'in büyük sahneler için gerekli niteliklere sahip olduğu tartışılmaz. Eredivisie'de bugüne kadar oynadığı 53 maçta 16 gol ve asist kaydetti (beş gol, on bir asist). Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de uluslararası deneyimini kazandı. Bayern'in kesinlikle ihtiyaç duyabileceği, modern ve hücum gücü yüksek bir bek profiline sahip.

    Ancak Bild gazetesi ve Sky Sports'un son haberlerinde de belirtildiği gibi, Manchester City de bu sağ bek için yarışa katıldı. Skyblues'un 19 yaşındaki oyuncuyu sezonun son haftalarında yakından takip ettiği ve transfer için harekete geçmeyi düşündüğü söyleniyor. 

    ManCity, Read için gerçekten tüm gücüyle harekete geçerse, transfer bedeli daha da yükselebilir. Özellikle de oyuncunun Rotterdam'da 2029 yılına kadar sözleşmesi olduğu düşünülürse. Bir süre önce FC Liverpool'un da ilgilendiği söylenmişti, ancak kış transfer döneminde Reds transferden vazgeçti.

  • Givairo Read: Profesyonel futboldaki istatistikleri

    SezonKulüpMaçlarGollerAsistler
    2022/23FC Volendam1--
    2023/24Feyenoord1--
    2024/25Feyenoord3738
    2025/26Feyenoord1923
Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Köln crest
FC Köln
KOE
Eredivisie
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY