Simeone, Barcelona'nın şikayetinin ardından: Madrid'de buna alışkınız

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Katalan ekibinin El Rojiblancos'a karşı aldığı yenilginin ardından Barcelona'nın Avrupa Futbol Federasyonu'na yaptığı şikayete ilişkin yorumda bulundu.
Barcelona, geçtiğimiz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Atlético Madrid'e 2-0 yenildi.
Barcelona, Rumen hakem Stefan Covaci'nin yaptığı hatalar nedeniyle UEFA'ya resmi bir itirazda bulundu.
Atlético Madrid, Cumartesi günü La Liga'da Sevilla ile karşılaşmaya hazırlanırken, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Barcelona ile tekrar karşı karşıya gelecek.
AS gazetesi, Simeone'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Simeone, Barcelona'nın şikayetiyle ilgili olarak "Madrid'de yaşıyoruz ve bu tür durumlara alışkınız" dedi.
"Anlayanlar için bu çok basit bir konu ve bizi hiç etkilemiyor" diye devam etti.
