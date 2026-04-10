FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Simeone, Barcelona'nın şikayetinin ardından: Madrid'de buna alışkınız

Atlético Madrid'in yıldızı hâlâ hazır değil

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Katalan ekibinin El Rojiblancos'a karşı aldığı yenilginin ardından Barcelona'nın Avrupa Futbol Federasyonu'na yaptığı şikayete ilişkin yorumda bulundu.

Barcelona, geçtiğimiz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Atlético Madrid'e 2-0 yenildi.

Barcelona, Rumen hakem Stefan Covaci'nin yaptığı hatalar nedeniyle UEFA'ya resmi bir itirazda bulundu.

Atlético Madrid, Cumartesi günü La Liga'da Sevilla ile karşılaşmaya hazırlanırken, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Barcelona ile tekrar karşı karşıya gelecek.

AS gazetesi, Simeone'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Simeone, Barcelona'nın şikayetiyle ilgili olarak "Madrid'de yaşıyoruz ve bu tür durumlara alışkınız" dedi.

"Anlayanlar için bu çok basit bir konu ve bizi hiç etkilemiyor" diye devam etti.

Ayrıca okuyun

Flick, Arbeloa'yı şaşkına çevirdi: Ona cevap vermek için enerjimi harcamayacağım

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Real Madrid'in baskısından şikayet etmedim

    Arjantinli teknik direktör, "Real Madrid'in baskısından şikayetçi misiniz? Ben şikayet etmedim. Sadece Barcelona hakkında dile getirilen bir görüşe yanıt verdim ve Madrid'de bu tür durumlara alışkın olduğumuzu söyledim" dedi.

    Kaleci Oblak'ın durumu hakkında Simeone, "Hala bizimle birlikte oynamaya hazır değil. Büyük bir istek var ve onunla iyi bir şekilde konuştuk. Takım için çok önemli bir oyuncu ve ona ihtiyacımız var. Salı günü hazır olmasını umuyoruz" dedi.

    Sevilla'nın küme düşme ihtimaline ilişkin ise "Bu, basit bir cevapla açıklanabilecek bir konu değil. Olan biten her şeyi yorumlayacak konumda değilim" dedi.

    "Sevilla, kariyerim ve hayatım için önemli bir yerdi. Bana nasıl davrandıkları ve şehirde nasıl yaşadığım... Onlara en iyisini diliyorum ve yarın istediğimiz maçı oynayabilmeyi umuyorum" diye devam etti.

    Atlético Madrid, La Liga'da 57 puanla dördüncü sırada yer alırken, 17. sıradaki Sevilla'nın puanı 31.

