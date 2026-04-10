Simeone, Barcelona'nın şikayetinin ardından: Madrid'de buna alışkınız

Arjantinli teknik direktör, "Real Madrid'in baskısından şikayetçi misiniz? Ben şikayet etmedim. Sadece Barcelona hakkında dile getirilen bir görüşe yanıt verdim ve Madrid'de bu tür durumlara alışkın olduğumuzu söyledim" dedi.

Kaleci Oblak'ın durumu hakkında Simeone, "Hala bizimle birlikte oynamaya hazır değil. Büyük bir istek var ve onunla iyi bir şekilde konuştuk. Takım için çok önemli bir oyuncu ve ona ihtiyacımız var. Salı günü hazır olmasını umuyoruz" dedi.

Sevilla'nın küme düşme ihtimaline ilişkin ise "Bu, basit bir cevapla açıklanabilecek bir konu değil. Olan biten her şeyi yorumlayacak konumda değilim" dedi.

"Sevilla, kariyerim ve hayatım için önemli bir yerdi. Bana nasıl davrandıkları ve şehirde nasıl yaşadığım... Onlara en iyisini diliyorum ve yarın istediğimiz maçı oynayabilmeyi umuyorum" diye devam etti.

Atlético Madrid, La Liga'da 57 puanla dördüncü sırada yer alırken, 17. sıradaki Sevilla'nın puanı 31.