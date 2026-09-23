Vicario'nun rolü, üstelik Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı kadrosunda yer alan tek Juventus oyuncusu olması nedeniyle, daha da önemli hale geliyor; Luciano Spalletti'nin takımının kadrosundaki ağırlığı da aynı şekilde artıyor. Büyük ihtimalle 1996 doğumlu Friulili oyuncu, Grabara'nın varlığında oynayacağından daha fazla maça çıkacak. Bugüne kadar Vicario 5 maçta forma giydi (tamamı ligde, 4 gol yedi), Grabara ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta NEC Nijmegen'e karşı oynadı (Juve'nin 5-0 kazandığı maçta Polonyalı kaleci Nico Gonzalez'e asist yaptı).





Juventus macerasına iyi başlayan Vicario için, özellikle Parma'ya karşı kazanılan maçta yaptığı iki kritik kurtarışın ardından, yüzde 100 formda olması hayati önem taşıyacak; bu açıdan eski Tottenham oyuncusu, 2025-26 sezonunun ikinci bölümünü etkileyen ve marttan hazirana kadar sahalardan uzak kalmasına yol açan, ameliyatla sonuçlanan kasık fıtığı sorununun ardından buna ulaşmış gibi görünüyor.



