Neredeyse tüm yük Guglielmo Vicario'nun omuzlarında. Juventus kalecisinin sorumluluğu, transfer döneminin kapanmasının ardından zaten önemliyken, Kamil Grabara'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrası katlanarak arttı; sağ diz ön çapraz bağındaki yırtık nedeniyle oyuncu için sezon sona erdi. Yedek kaleci olarak Polonya gibi önemli bir milli takımın birinci kalecisine sahip olmak başka, ilk alternatif olarak bonservisi elinde olan bir isme, büyük olasılıkla 2015 ile 2017 arasındaki deneyiminin ardından Juventus'a geri dönmesi beklenen Brezilyalı Neto'ya sahip olmak başka.
Şimdi Vicario, Palmisani beklenirken Juventus için vazgeçilmez
Vicario daha önemli hale geliyor
Vicario'nun rolü, üstelik Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı kadrosunda yer alan tek Juventus oyuncusu olması nedeniyle, daha da önemli hale geliyor; Luciano Spalletti'nin takımının kadrosundaki ağırlığı da aynı şekilde artıyor. Büyük ihtimalle 1996 doğumlu Friulili oyuncu, Grabara'nın varlığında oynayacağından daha fazla maça çıkacak. Bugüne kadar Vicario 5 maçta forma giydi (tamamı ligde, 4 gol yedi), Grabara ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçta NEC Nijmegen'e karşı oynadı (Juve'nin 5-0 kazandığı maçta Polonyalı kaleci Nico Gonzalez'e asist yaptı).
Juventus macerasına iyi başlayan Vicario için, özellikle Parma'ya karşı kazanılan maçta yaptığı iki kritik kurtarışın ardından, yüzde 100 formda olması hayati önem taşıyacak; bu açıdan eski Tottenham oyuncusu, 2025-26 sezonunun ikinci bölümünü etkileyen ve marttan hazirana kadar sahalardan uzak kalmasına yol açan, ameliyatla sonuçlanan kasık fıtığı sorununun ardından buna ulaşmış gibi görünüyor.
Kazanılması gereken bir gelecek
Vicario önümüzdeki aylarda gelecek sezon için kalıcı olmayı da hak etmek zorunda kalacak; hem Juventus hem de oyuncu bunu istiyor, ancak bugün itibarıyla bunun kesin olduğu söylenemez. Vicario’yu Continassa’ya getiren anlaşmanın şartlarını hatırlayalım: "Juventus Football Club S.p.A., Tottenham Hotspur FC ile, futbolcu Guglielmo Vicario’nun sportif hizmet haklarının 30 Haziran 2027’ye kadar geçici olarak ve bedelsiz şekilde devralınmasına ilişkin bir anlaşmaya vardığını açıklar.
Anlaşma ayrıca Juventus’a oyuncunun sportif hizmet haklarını kesin olarak satın alma opsiyonu da tanımaktadır. Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel 8 milyon eurodur; bu bedel, oyuncuyla yapılan sportif hizmet sözleşmesinin süresi boyunca, belirli hedeflere ulaşılması halinde 2 milyon euroyu aşmayacak bir tutarda artırılabilecektir".
Juventus etrafa göz atıyor
Bu arada Juventus, gelecek için başka seçenekleri de takip etmeye başlıyor; bunların en önemlisi ise Frosinone'un 2004 doğumlu oyuncusu Lorenzo Palmisani'ye uzanıyor ve Juventus onun için şimdiden harekete geçmiş durumda. Plan, Federico Gatti'yi Ciociaria ekibinden Juventus'a getiren operasyona benzer bir hamle yapmak: ocak ayında bonservisiyle satın alma, hazirana kadar Frosinone'a kiralama ve yaz aylarında Juventus'a katılması.
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