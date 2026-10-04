Sevilla'nın 2026/2027 sezonu, 2025/2026'nın sona erdiği tabloya kıyasla kesinlikle farklı bir havada başladı. 13 puan, şu anda Real Madrid'in elinde bulunan Şampiyonlar Ligi sıralamasının 2 puan gerisinde ve nihayet birkaç hataya rağmen ikna edici, keyif veren performanslar var.

Luis Garcia'nın 4-2-3-1'inde ise giderek daha fazla süre alan, takımın vazgeçilmez merkezlerinden biri haline gelen isim eski Inter oyuncusu Lucien Agoumé. Agoumé sonunda tüm potansiyelini göstermeye başlıyor ve bu nedenle, tesadüf değil, transfer piyasasının ilgisi de yükselmeye başladı.