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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Sevilla'da Premier League kulüplerinin gözü Agoumé'de: Inter de pay alacak

Inter
Sevilla
L. Agoume
Transfers
Premier Lig

Eski Interli orta saha oyuncusu İspanya’da adeta patlama yaşıyor.

Sevilla'nın 2026/2027 sezonu, 2025/2026'nın sona erdiği tabloya kıyasla kesinlikle farklı bir havada başladı. 13 puan, şu anda Real Madrid'in elinde bulunan Şampiyonlar Ligi sıralamasının 2 puan gerisinde ve nihayet birkaç hataya rağmen ikna edici, keyif veren performanslar var.

Luis Garcia'nın 4-2-3-1'inde ise giderek daha fazla süre alan, takımın vazgeçilmez merkezlerinden biri haline gelen isim eski Inter oyuncusu Lucien Agoumé. Agoumé sonunda tüm potansiyelini göstermeye başlıyor ve bu nedenle, tesadüf değil, transfer piyasasının ilgisi de yükselmeye başladı.

  • Premier Lig’de beğeniliyor

    Oynanan yedi maçın yedisinde de forma giydi, yedisinde de ilk 11’de başladı, yedisinde de sahayı hiç terk etmedi ve ilk dakikadan son dakikaya kadar bitmek bilmeyen bir tempo ve performans ortaya koydu.

    Diario As'ın aktardığına göre, mevkiisinde sergilediği üst düzey performanslar Avrupa’nın yarısından scoutları ve gözlemcileri onun için harekete geçirdi.

    Ancak en güçlü şekilde çalan ve kırmızı-beyazlı kulübün kasasına önemli rakamlar girmesini sağlayabilecek teklifler Premier League’den geliyor.

  • Inter de darbe aldı

    Fransa-Kamerunlu oyuncunun durumunu yakından takip edenler arasında 2019'da onu Sochaux'dan transfer etmek için 4,5 milyon euro ödeyen Inter de var, ancak kulüp hiçbir zaman ona gerçekten güvenip üzerine düşemedi.

    2024 yazında Sevilla'ya 8 milyon euroya satıldı, ancak bu transferde Inter gelecekteki sonraki satıştan yüzde 10 ile yüzde 15 arasında bir pay almayı başardı.

    30 Haziran 2028'de sona erecek bir sözleşmeyle, önümüzdeki iki transfer dönemi Agoumé'nin satışından önemli rakamlar kazanabilmek için son fırsatlar olacak ve Viale della Liberazione'da da uzun süredir bir ayrılıktan yana olanlar var.

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