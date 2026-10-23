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CanlıBiletler
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Serie A, Torino-Monza CANLI

Torino - Monza
Torino
Monza
Serie A

Serie A'da yedinci haftayı bizimle CANLI takip edin.

Serie A, 7. hafta

Torino-Monza

Gol atanlar:


Torino ve Monza saat 20.45'te, iki takımın da büyük bir heyecan yaşadığı dönemde, Serie A'nın 7. haftasının erken maçında Stadio Olimpico Grande Torino'da karşı karşıya gelecek.

Ignazio Abate yönetimindeki Torino, üst üste aldığı iki galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Udinese'yi 2-1 mağlup ettikten sonra Tardini'de Parma'yı 3-0 yenen Torino'da Giovanni Simeone, attığı iki gol ve nihayet beklentileri karşılayan performansıyla maçın yıldızı oldu.

Diğer tarafta, Torino'nun eski teknik direktörü Ivan Juric yönetimindeki Monza'nın da Gustavo Varela sayesinde yüzü gülüyor. Monza'nın forveti, son haftada Cagliari'yi 4-0 yendikleri maçta attığı iki gol de dahil olmak üzere Serie A ve İtalya Kupası'ndaki yedi maçta sekiz gol kaydetti.


  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

  • MAÇ KÜNYESİ

    Torino-Monza

    Goller:

    TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Teknik direktör: Abate.


    MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Bakoune, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Teknik direktör: Juric.

    Sarı kart görenler:

    Kırmızı kart görenler:

    Asistler:

    Hakem: Marchetti

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