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Giovanni Malago Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Serie A: “Malagò, gerçek nedenlerinin hâlâ anlaşılmadığı bir mesele”

İtalya
Serie A

Malagò’nun FIGC Komiseri olarak atanmasının ardından Serie A Ligi’nin açıklaması

Serie A Ligi yönetimi, yayımladığı bir açıklamayla Giovanni Malagò’nun FIGC’ye olağanüstü komiser olarak atanmasını değerlendirdi: "Serie A Ligi bu kararı memnuniyetle karşıladığını kaydetti; CONI Yönetim Kurulu ve Ulusal Konseyi’nin komiserlik görevini, daha önce lig tarafından FIGC başkanlığı için aday olarak seçilmiş olan Giovanni Malagò’ya verme kararını olumlu karşılıyoruz".


  • Serie A’nın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: "Gerçek nedenleri hâlâ anlaşılamayan bir mesele hakkında detaylara girmeden, Lig bu nedenle belirlenen çözümü de paylaşıyor; bunu, Senato’nun gündemindeki yasal reform, Euro 2032’nin organizasyonu, takvim ve uluslararası ilişkiler gibi özel önem taşıyan dosyalar üzerindeki çalışmaların sürdürülmesinin önceliğini koruduğu bir dönemde uygun buluyor".


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