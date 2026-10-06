Serie A’nın açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: "Gerçek nedenleri hâlâ anlaşılamayan bir mesele hakkında detaylara girmeden, Lig bu nedenle belirlenen çözümü de paylaşıyor; bunu, Senato’nun gündemindeki yasal reform, Euro 2032’nin organizasyonu, takvim ve uluslararası ilişkiler gibi özel önem taşıyan dosyalar üzerindeki çalışmaların sürdürülmesinin önceliğini koruduğu bir dönemde uygun buluyor".



