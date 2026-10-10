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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Serie A, Genoa-Fiorentina CANLI

Genoa - Fiorentina
Genoa
Fiorentina
Serie A

Serie A'nın altıncı haftasını bizimle birlikte CANLI takip edin.

Serie A, 6. hafta

Genoa-Fiorentina 2-0

Goller: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G)


Milli takımlar için verilen üç uzun haftalık aranın ardından Serie A, 6. hafta programıyla Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda yeniden sahaya dönüyor. Saat 15.00'te Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Genoa, Fabio Grosso'nun görevden alınmasının ardından toparlanma sürecine giren Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sını konuk ediyor. Ligurya ekibi, şu ana kadar topladığı sadece bir puanla puan durumunda sondan ikinci sırada yer alırken, mor-beyazlıların dört puanı var ancak onlar da yine tablonun alt sıralarında bulunuyor.


  • Goller ve öne çıkan anlar

    22' - Genoa üçüncü gole çok yaklaştı! El Shaarawy frikikten vurdu, De Gea mucizevi bir kurtarış yaptı.


    15' - GENOA FARKI İKİYE ÇIKARDI, MESSIAS! Müthiş oynayan Osmajic sağdan ceza sahasına girdi, ortasını yaptı, Ranieri topu ıskaladı: Brezilyalı oyuncu ceza sahası ortasında tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.


    8' - KİLİDİ AÇAN GOL GENOA'DAN, OSMAJIC! Ellertsson soldan vurdu, De Gea kurtardı ama top Karadağlı oyuncuya geldi; o da sert bir vuruşla topu üst direğin altından ağlara gönderip ligdeki üçüncü golünü attı.

  • MAÇ KAĞIDI

    Genoa-Fiorentina 2-0

    Goller: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G)

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, El Shaarawy (57. dakikada Wiafe), Messias (57. dakikada Vitinha), Osmajic. Teknik direktör: De Rossi

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri (46. dakikada Viery), Valdepenas; Fagioli, Oulai (46. dakikada Njie), Ndour; Mastantuono, Gnonto; Beto. Teknik direktör: Vanoli

    Sarı kartlar: Ranieri (F), Oulai (F), Viery (F)

    Kırmızı kartlar: -

    Asist: Osmajic (G)

    Hakem: Maresca

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