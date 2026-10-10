Serie A, Genoa-Fiorentina CANLI

Serie A, 6. hafta

Genoa-Fiorentina 2-0

Goller: 8' Osmajic (G), 15' Messias (G)





Milli takımlar için verilen üç uzun haftalık aranın ardından Serie A, 6. hafta programıyla Cenova'daki Luigi Ferraris Stadyumu'nda yeniden sahaya dönüyor. Saat 15.00'te Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Genoa, Fabio Grosso'nun görevden alınmasının ardından toparlanma sürecine giren Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sını konuk ediyor. Ligurya ekibi, şu ana kadar topladığı sadece bir puanla puan durumunda sondan ikinci sırada yer alırken, mor-beyazlıların dört puanı var ancak onlar da yine tablonun alt sıralarında bulunuyor.



