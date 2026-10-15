İngiltere'de Caught Offside ve Liverpool'daki çeşitli yerel gazetelerin aktardığına göre, yazın Serie A'ya, hatta Juventus'a dönüşe kapı aralanmasının ardından Iraola ve oyuncu birbirlerine yeniden bir şans vermeyi seçti. Ancak bu şans bugün itibarıyla somut bir karşılık bulmadı.

Böylece ocak ayında Inter, Lazio ve Atalanta için yol açıldı. İngiliz medyasına göre bu üç kulüp, bugün Chiesa için girişimde bulunmaya en istekli kulüpler.