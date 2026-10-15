Bu sezon sahada sadece 2 dakika geçirdi. Ayrıntıları açıklanmayan bir sırt sorunu onu bir kez daha etkiledi ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. Federico Chiesa'nın Liverpool formasıyla üçüncü yılı da olabilecek en kötü şekilde başladı. Son iki yaz yaptığının aksine, eski Juventuslu oyuncunun aklında ocak ayında ayrılma fikri şimdiden somutlaşmaya başladı. Olası seçenekler arasında Serie A'ya dönüş en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.
Serie A'dan üç kulüp, Chiesa'yı ocak ayı için ikna etmeye çalışıyor
Art arda üç Serie A kulübü
İngiltere'de Caught Offside ve Liverpool'daki çeşitli yerel gazetelerin aktardığına göre, yazın Serie A'ya, hatta Juventus'a dönüşe kapı aralanmasının ardından Iraola ve oyuncu birbirlerine yeniden bir şans vermeyi seçti. Ancak bu şans bugün itibarıyla somut bir karşılık bulmadı.
Böylece ocak ayında Inter, Lazio ve Atalanta için yol açıldı. İngiliz medyasına göre bu üç kulüp, bugün Chiesa için girişimde bulunmaya en istekli kulüpler.
ÜÇ FARKLI SEÇENEK
Cristiano Giuntoli ile yaşanan sorunlu ilişki nedeniyle Bergamo seçeneği aslında zor görünüyor. Inter ise Luis Henrique'nin ayrılması hâlinde harekete geçmeyi düşünüyor. Lazio açısından sorun ekonomik: Sezon başına 6 milyonu aşan yüksek maaş, kulübün zaten kırılgan olan mali dengesini bozabilir.
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