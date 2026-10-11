Serie A, Como-Roma CANLI

Serie A, 6. hafta

Como-Roma

Goller:









Pazar öğle saatlerindeki büyük maç hazır. Saat 12.30'da Cesc Fabregas'ın Como'su, Senigallia'da Gian Piero Gasperini'nin Roma'sunu Serie A'nın altıncı haftasında ağırlıyor. Milli ara dönüşündeki bu mücadelede, ligin iki futbol ustası ve Inter'e rakip olmaya en güçlü aday gibi görünen iki takım karşı karşıya geliyor. Ancak Como, üç galibiyet ve bir beraberliğin ardından Frosinone deplasmanında aldığı kötü yenilginin ardından zirvenin 6 puan, tam da Roma'nın ise 3 puan gerisinde bulunuyor. Milli aradan önce Inter ile 2-2 berabere kalan Roma ise 3 puan alması halinde rakibini puan tablosunda yakalayabilir, ancak son iki sezonda Como'da sadece yenilgi yaşadı. Maç içindeki bir başka maç da Nico Paz ile Donyell Malen arasında; ikili sezon içinde şimdiden altı gole ulaştı.







