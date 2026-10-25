Serie A, Atalanta-Frosinone CANLI

Serie A, 8. hafta

Atalanta-Frosinone

Gol atanlar:





Pazar günü saat 15.00'te Bergamo'daki New Balance Arena'da Atalanta ile Frosinone, Serie A'nın sekizinci haftasında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, Conference League'de Ajax karşısında yaşadığı hayal kırıklığının ardından sahaya çıkacak. Konuk ekip ise sezona çok iyi başladı. Maurizio Sarri, Milan ve Ajax karşısında alınan son iki yenilginin ardından galibiyet arıyor. Çalıştırdığı Atalanta beklenenden fazla zorlanıyor. Massimiliano Alvini'nin ekibi ise çok iyi gidiyor: Frosinone'nin ligde dört galibiyeti, bir beraberliği ve iki mağlubiyeti var. Bu başarıda, Monza'dan Varela ile birlikte ligin gol krallığı yarışında zirvede yer alan Antonio Raimondo'nun da büyük payı var.