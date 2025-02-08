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FC Bayern München v SV Werder Bremen - BundesligaGetty Images Sport
Uğur Aktan

Serbest kalma bedeli ortaya çıkan Harry Kane Premier Lig’e mi dönüyor?

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Harry Kane, Bayern Münih'te bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktıktan sonra "çok mutlu" olduğunu söyledi.

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  • Kane'in Bayern'de serbest kalma maddesi var
  • Premier League'e dönüşü mümkün
  • Forvet konu hakkında konuştu
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