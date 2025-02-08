Serbest kalma bedeli ortaya çıkan Harry Kane Premier Lig’e mi dönüyor?

Harry Kane, Bayern Münih'te bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktıktan sonra "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Kane'in Bayern'de serbest kalma maddesi var

Premier League'e dönüşü mümkün

Forvet konu hakkında konuştu GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱