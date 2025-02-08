Serbest kalma bedeli ortaya çıkan Harry Kane Premier Lig’e mi dönüyor?

Getty Images SportUğur AktanSerbest kalma bedeli ortaya çıkan Harry Kane Premier Lig’e mi dönüyor?H. KaneBayern MünihPremier LigBayern Münih - Werder BremenWerder BremenBundesliga ITransfersHarry Kane, Bayern Münih'te bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktıktan sonra "çok mutlu" olduğunu söyledi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorKane'in Bayern'de serbest kalma maddesi varPremier League'e dönüşü mümkünForvet konu hakkında konuştuGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱