Sport gazetesi şöyle yazıyor: "Katalanlar, Simeone'nin yedek oyuncularla dolu bir kadroyla rekabeti kızıştırdığını ve Şampiyonlar Ligi mücadelesine zemin hazırlamaya çalıştığını düşünüyor."

Gazete şöyle devam etti: "Bu nedenle Barcelona oyuncuları, hakemler sınırları zorlamaya alışkın bu takıma bir sınır koymadıkça, Rojiblancos'un daha fazla avantaj sağlayacağı bir savaştan korkuyorlar."

Atlético Madrid, dünkü lig maçında kayda değer bir risk almadı; Simeone, as kadro dışındaki oyunculara, hatta ikinci takımdaki oyunculara güvenerek bir yorgunluk stratejisi uyguladı.

Yeni olan şey, Atlético'nun sahadaki agresifliği ve hakemlerin müdahale etmek zorunda kaldığı, oyuncular arasında kavgaya dönüşen çok sayıda itiraz ve itiş kakıştı.

Sport gazetesi şöyle yazdı: "Atlético'nun Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ortalığı kızıştırmaya çalıştığı açıkça görülüyordu. Diego Simeone bile yardımcı hakemlere baskı uygulayarak bu "gösteriye" katıldı; yardımcı hakemlerden biri oyundan atıldı, ayrıca Simeone bazı Barcelona oyuncularını da taciz etti."

Gazete şöyle devam etti: "Ferran Torres ile yaşadığı bir olay, takım arkadaşlarının hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla gelişmedi. Niyet açıktı: kışkırtmak ve Barcelona oyuncularını sinirlendirmek."