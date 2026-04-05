Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Savaş planı... Simeone, Barcelona'yı yorgun düşürme stratejisiyle tuzağa çekiyor

Provokasyon tuzağı... Metropolitano'da olanlar bir tesadüf değil!

Dün La Liga'nın 30. haftasında oynanan ve Blaugrana'nın 2-1 galip geldiği maçta, Atlético Madrid'in Barcelona karşısında sergilediği agresif oyun, Barcelona soyunma odasında şaşkınlık yarattı.

Bu karşılaşmayı çevreleyen büyük tartışmaların ve ilk yarının sonunda Rojiblancos oyuncusu Nicolás González'in oyundan atılmasına neden olan çatışmaların ardından, Simeone'nin takımı tüm gücü ve motivasyonuyla Camp Nou'ya gelecek.

Dün, bu sezon iki takım arasında oynanan dördüncü maçtı ve öncesinde dengeli ve pratikte herhangi bir gerginlik barındırmayan karşılaşmalar yaşanmış, ancak sonra ortam beklenmedik bir şekilde kızıştı.

  • Sıcak bir mücadeleye zemin hazırlanıyor... Barça, Rojiblancos'la bir savaştan korkuyor

    Sport gazetesi şöyle yazıyor: "Katalanlar, Simeone'nin yedek oyuncularla dolu bir kadroyla rekabeti kızıştırdığını ve Şampiyonlar Ligi mücadelesine zemin hazırlamaya çalıştığını düşünüyor."

    Gazete şöyle devam etti: "Bu nedenle Barcelona oyuncuları, hakemler sınırları zorlamaya alışkın bu takıma bir sınır koymadıkça, Rojiblancos'un daha fazla avantaj sağlayacağı bir savaştan korkuyorlar."

    Atlético Madrid, dünkü lig maçında kayda değer bir risk almadı; Simeone, as kadro dışındaki oyunculara, hatta ikinci takımdaki oyunculara güvenerek bir yorgunluk stratejisi uyguladı.

    Yeni olan şey, Atlético'nun sahadaki agresifliği ve hakemlerin müdahale etmek zorunda kaldığı, oyuncular arasında kavgaya dönüşen çok sayıda itiraz ve itiş kakıştı.

    Ayrıca okuyun: Inzaghi geleceğini belirledi... İtalya için Al Hilal'e ihanet mi edecek?

    Ayrıca okuyun: 5 sahneden oluşan bir kabus... City'nin yıldızı Salah'ın hayallerini yıktı

    Ayrıca okuyun: Tehlikenin eşiğinde... Tıbbi rapor, eski Real Madrid yıldızı hakkında endişe uyandırıyor

    Sport gazetesi şöyle yazdı: "Atlético'nun Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ortalığı kızıştırmaya çalıştığı açıkça görülüyordu. Diego Simeone bile yardımcı hakemlere baskı uygulayarak bu "gösteriye" katıldı; yardımcı hakemlerden biri oyundan atıldı, ayrıca Simeone bazı Barcelona oyuncularını da taciz etti."

    Gazete şöyle devam etti: "Ferran Torres ile yaşadığı bir olay, takım arkadaşlarının hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla gelişmedi. Niyet açıktı: kışkırtmak ve Barcelona oyuncularını sinirlendirmek." 

    • Reklam

  • Kışkırtma tuzağı

    Ve şunları söyledi: "Barcelona'nın soyunma odasında iki şey çok net: Birincisi, Atlético yarı finale çıkmak için elinden gelenin en iyisini yapacak. Gidiş maçı çok zorlu geçecek, çünkü Rojiblancos muhtemelen savunmaya çekilecek ve zamanı uzatmak için her türlü numaraya başvuracak."

    "Oyuncular, sakinlik ve topun karar verici olacağına, provokasyon tuzağına düşmemeleri gerektiğine ve mümkün olduğunca uzun süre gerçek oyun oynamaları gerektiğine inanıyorlar. İkinci olarak, soyunma odası, ilk maçta turu garantilemenin ya da en azından turu yönlendirmenin gerekliliğine tamamen ikna olmuş durumda; çünkü Atlético'nun sahasında her şey mümkün."

    Ayrıca okuyun: Marsilya teknik direktörü, Akard'ın durumundaki yeni gelişmeyi açıkladı

    Ayrıca okuyun: Kalbine yenik düştü... Sağlık sorunu Oscar'ı emekliye zorladı

    Ayrıca okuyun: Guardiola'yı geride bıraktı... Flick, Barcelona efsaneleri arasında yerini aldı

    Sport, "Metropolitano Stadyumu'nun geldiği durum da herkesi endişelendiriyor. Stadyum, Barcelona'nın oyun tarzına uygun olmayan koşullara geri döndü" diye ekledi.

    Katalan ekibi, Camp Nou'da yarı finale yükselmeyi garantilemek için ikna edici teknik argümanlara sahip olduğuna inanıyor ve bu nedenle mümkün olduğunca fazla gol atmaya çalışacak.

  • Yorgunluk Stratejisi

    Simeone, bu on gün boyunca uygulayacağı yıpratma stratejisini önceden belirlemişti. Dün 1-2 kaybettikleri o gürültülü maçın ilk yarısı, Rojiblancos'un dört as oyuncusunu dinlendirip, pozitif bir sonucu korumak için coşku ve azme güvendiği bir dönemdi ve neredeyse başarılı olacaktı, ancak takımın sertliği onu 50 dakikadan fazla bir süre 10 kişiyle oynamaya zorladı.

    Ayrıca okuyun: Bayern maçı öncesi Mbappé'nin durumu endişe yaratıyor

    Ayrıca okuyun: Alman efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

    Ayrıca okuyun: Barcelona, La Liga şampiyonluğunun anahtarını buldu 

    Arjantinli teknik direktör, bu ilk turda Barcelona'yı yıpratmak istedi ve bunu gerçekten başardı. İki oyuncu (Araujo ve Bernal) sakatlandı ve birçok oyuncu, başta Dani Olmo ve João Cancelo olmak üzere, maçı tamamen bitkin bir halde tamamladı. Fiziksel mücadele, oyuncuları Çarşamba günü tam olarak hazır olamayacakları bir noktaya getirdi.

  • Simeone'nin en büyük endişeleri

    "Ancak Barcelona bu gerçeklerin çok iyi farkında... Çünkü Şampiyonlar Ligi bambaşka bir mesele ve hiçbir ihmali kaldırmaz; kimsenin konsantrasyonunu kaybetmemesi için zihinsel hazırlık kilit öneme sahip olacak," dedi Sport.

    Ayrıca okuyun: Marsilya teknik direktörü, Akard'ın durumundaki yeni gelişmeyi açıkladı

    Ayrıca okuyun: Kalbine yenik düştü... Sağlık sorunu Oscar'ı emekliye zorladı

    Ayrıca okuyun: Guardiola'yı geride bıraktı... Flick, Barcelona efsaneleri arasında yerini aldı

    Ve şöyle bitirdi: "Flick, mümkün olan en hücumcu kadroyu sahaya sürecek ve bu kez Rashford ve Lamine Yamal'a eşlik edecek açık bir forvet referansı olacak. Her iki kanat oyuncusu da geçen maçta Atlético'ya büyük sıkıntı yaşattı, hatta Simeone, Lukman'a koltuğundan ne yapmaması gerektiği konusunda talimatlar vermeye başladı. Arjantinli teknik adam Avrupa kupası için her şeyi hazırlıyordu ve en büyük endişesi Barcelona'nın kanatlarını durdurmaktı."

