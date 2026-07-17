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Sassuolo, Muharemovic’in Leeds’e transferi resmiyet kazandı. Juventus ne kadar gelir elde edecek?

Sassuolo
Transfers
Juventus
Leeds United
T. Muharemovic

Defans oyuncusunun İngiltere’ye transferi resmiyet kazandı.

Sassuolo, Tarik Muharemovic'in Leeds'e transferini resmen açıkladı. Geçmişte Inter ve Juventus'un da (yeniden satıştan pay alacak olan) transfer hedefleri arasında yer alan 2003 doğumlu savunma oyuncusu, 40 milyon avro gibi önemli bir bedel karşılığında İngiltere'ye transfer oldu.

  • RESMİ AÇIKLAMA

    "U.S. Sassuolo Calcio, futbolcu Tarik Muharemovic'in spor haklarını Leeds United FC'ye kalıcı olarak devrettiğini duyurur.

    Kulüp, Tarik’e hem kişisel hem de profesyonel hayatta başarılar diler."

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  • JUVENTUS NE KADAR GELİR ELDE EDİYOR?

    Bianconeri, Muharemovic’i3 milyon avroyasatın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasıyla Neroverdi’ye verdikten sonra, uzun süredir onu Torino’ya geri getirmeye çalışıyordu. Ancak Juventus, oyuncunun yeniden satışından %50 oranında pay hakkını elinde tuttu ve böylece Leeds’in ödediği 40 milyon avronun 20 milyon avrosunu alacak.

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