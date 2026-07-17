Sassuolo, Muharemovic’in Leeds’e transferi resmiyet kazandı. Juventus ne kadar gelir elde edecek?

Bianconeri, Muharemovic’i3 milyon avroyasatın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasıyla Neroverdi’ye verdikten sonra, uzun süredir onu Torino’ya geri getirmeye çalışıyordu. Ancak Juventus, oyuncunun yeniden satışından %50 oranında pay hakkını elinde tuttu ve böylece Leeds’in ödediği 40 milyon avronun 20 milyon avrosunu alacak.