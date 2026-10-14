Sassuolo'da Fedde Leysen ciddi bir sakatlık yaşadı. Kulübün resmî açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "U.S. Sassuolo Calcio, 11 Ekim Pazar günü oynanan Sassuolo-Milan maçında sakatlanan futbolcu Fedde Leysen için yapılan görüntüleme tetkiklerinde sol bacağının ön çapraz bağında lezyon tespit edildiğini duyurur. Savunma oyuncusunun sakatlığı, müdahale sürecini ve iyileşme aşamasını belirlemek üzere önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek."
Getty Images Sport
Çeviri:
Sassuolo'da Fedde Leysen ağır sakatlandı: Sağlık raporu
Bağın yeniden yapılandırılması için ameliyat gerekecek. Ardından birkaç ay sürecek zorunlu bir ara verilecek.
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