Samuel Umtiti, Barcelona ile yaşadığı 'çatışmayı' açıkladı: "Her şeyden beni suçladılar"
Umtiti’nin kariyerinin sonu ve Barcelona ile yaşadığı kopuş
Samuel Umtiti, bu yaz futbola veda ederek kariyerini noktaladı. Profesyonel yolculuğu 2012’de Lyon’da başladı ve dört başarılı sezonun ardından Barcelona’ya transfer olarak Avrupa’nın en üst seviyesine adım attı. Katalan ekibinde özellikle Luis Enrique döneminde düzenli forma giyen Fransız savunmacı, 2017–2019 arasında üst üste iki La Liga şampiyonluğu yaşadı. Aynı süreçte 2018 Dünya Kupası’nı kazanarak kariyerinin zirvesine çıktı.
Ancak bu parlak dönem, tekrarlayan diz sakatlıklarıyla kısa sürdü. Umtiti’nin hem Barcelona’da hem de Fransa Milli Takımı’nda forma şansı giderek azaldı. Tedavi süreçlerindeki belirsizlik ve uzun sakatlık dönemleri sonrası kulüple ilişkisi yıprandı. Sonunda 2023’te sözleşmesini karşılıklı feshederek Barcelona’dan ayrıldı ve Lille’e döndü. Ne var ki Fransa’daki bu macera da diz problemleri nedeniyle kısa sürdü ve Umtiti, Eylül ayında yalnızca 31 yaşındayken emeklilik kararı aldı.
‘Barcelona ile aramızdaki kopuş böyle başladı’
‘Barcelona ile aramızdaki kopuş böyle başladı’Umtiti, yaşadığı sıkıntılı sürecin arka planını RMC’ye yaptığı açıklamada anlattı. Dünya Kupası sonrası sakatlığının nedenini tam olarak anlamak ve doğru tedavi yöntemini belirlemek için zaman istediğini söyleyen Umtiti, kulüple tedavi sürecinde farklı düşündüklerini belirtti:
“Dünya Kupası’ndan sonra neye sahip olduğumu tam olarak anlayıp doğru tedaviyi seçmek istedim. Kulüple her konuda aynı fikirde değildik, bu yüzden başka uzmanlara danıştım. Çoğu doktor ameliyat olmam gerekmediğini söyledi. Sonuçta Barcelona benim kararımı dinledi. Ancak içeride bazı şeyler yanlış anlaşıldı. Rehabilitasyonumu kulüple birlikte yapmadığım için bunu saygısızlık gibi algılayanlar oldu.”
Umtiti sürecin sonunda kulüp içinde kendisiyle ilgili doğru olmayan söylemlerin yayıldığını, sakatlığın sorumluluğunun tamamen onun üzerine yıkıldığını ifade etti: “Bir kopuş o andan sonra başladı. İnsanlar konuşmaya, doğru olmayan şeyler söylemeye başladı. Oysa tek amacım sahaya geri dönmekti.”
‘Sakatlık dönemi beni çok yıprattı’
Umtiti, yaşadığı uzun sakatlık sürecinin kendisini hem fiziksel hem de zihinsel olarak ne kadar zorladığını da anlattı. Fransız savunmacı, o dönemi “çok ağır bir yük” olarak tanımlayarak şunları söyledi: “Geriye dönüp baktığımda, psikolojik olarak gerçekten çok ama çok etkilendiğimi görüyorum. Hatta depresyon dönemlerine girmiş olabilirim. Evden dışarı bile çıkmıyordum. İnsanlar bunu bilmiyordu; sosyal medyada görünmeyince hiçbir şey yapmıyorum sandılar. Oysa günde iki-üç antrenman yapıyordum, özel hazırlık programlarım vardı. Sanki hayatım kalmamış gibiydi; arkadaşlarımı bile görmüyordum.”
Basında çıkan haberlerin kendisini derinden yaraladığını dile getiren Umtiti, “Hakkımda yazılanları okuyunca ‘Beni nasıl böyle düşünebilirler?’ diyordum. Para hiçbir zaman motivasyonum olmadı. Tek isteğim futbol oynamaktı,” ifadelerini kullandı.
Barcelona’nın önerdiği tedavi yöntemlerine uyduğunu ancak sonuç alamadığını belirten deneyimli stoper, daha sonra kendi araştırmalarıyla farklı bir yol izlediğini söyledi: “Klubün istediği gibi denedim ama dizim sürekli şişiyordu. Sonra farklı çözümlere yöneldim ama yine de doktorların tavsiyelerini dikkate aldım. Sorunumla ilgili kitaplar okudum, et ve balığı tamamen bıraktım, iltihabı azaltan bir beslenme düzenine geçtim. İltihap o kadar fazlaydı ki diyetimi tamamen değiştirmek zorundaydım. Bu süreçte bazı insanların üstüne düşeni yapmadığını fark ettim. Profesyonel seviyede böyle bir ihmalkârlık kabul edilemez.”
Tüm bu yaşananlara rağmen artık kimseye karşı kırgın olmadığını belirten Umtiti, “Önceden çok öfkeliydim ama kendimle çok çalıştım. Artık kimseye karşı bir kin taşımıyorum. Bu konularla barıştım,” dedi.
Umtiti’nin yeni hedefi: Teknik direktörlük
Emeklilik sonrası futboldan uzaklaşmak istemeyen Umtiti, şu anda yorumculuk yapsa da uzun vadeli hedefinin teknik direktörlük olduğunu söyledi. OLDTV’ye konuşan Umtiti, bu konudaki kararlılığını şöyle ifade etti: “Futbola inanılmaz tutkuluyum, her maçı izliyorum. Yakında tüm gerekli antrenörlük diplomasını alacağım. Bu birkaç yıl sürecek ama kendime koyduğum en büyük hedef teknik direktör olmak.” Umtiti, gelecekteki antrenörlük tarzının da kariyeri boyunca çalıştığı birçok isimden ilham alacağını vurguladı: “Her şeyden biraz alacağım. Kariyerimde öğrendiğim hiçbir şeyi geride bırakmayacağım. Futbolla iç içe kalmak benim için vazgeçilmez.”
