Samuel Umtiti, Barcelona ile yaşadığı 'çatışmayı' açıkladı: "Her şeyden beni suçladılar"

Umtiti, yaşadığı uzun sakatlık sürecinin kendisini hem fiziksel hem de zihinsel olarak ne kadar zorladığını da anlattı. Fransız savunmacı, o dönemi “çok ağır bir yük” olarak tanımlayarak şunları söyledi: “Geriye dönüp baktığımda, psikolojik olarak gerçekten çok ama çok etkilendiğimi görüyorum. Hatta depresyon dönemlerine girmiş olabilirim. Evden dışarı bile çıkmıyordum. İnsanlar bunu bilmiyordu; sosyal medyada görünmeyince hiçbir şey yapmıyorum sandılar. Oysa günde iki-üç antrenman yapıyordum, özel hazırlık programlarım vardı. Sanki hayatım kalmamış gibiydi; arkadaşlarımı bile görmüyordum.”

Basında çıkan haberlerin kendisini derinden yaraladığını dile getiren Umtiti, “Hakkımda yazılanları okuyunca ‘Beni nasıl böyle düşünebilirler?’ diyordum. Para hiçbir zaman motivasyonum olmadı. Tek isteğim futbol oynamaktı,” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın önerdiği tedavi yöntemlerine uyduğunu ancak sonuç alamadığını belirten deneyimli stoper, daha sonra kendi araştırmalarıyla farklı bir yol izlediğini söyledi: “Klubün istediği gibi denedim ama dizim sürekli şişiyordu. Sonra farklı çözümlere yöneldim ama yine de doktorların tavsiyelerini dikkate aldım. Sorunumla ilgili kitaplar okudum, et ve balığı tamamen bıraktım, iltihabı azaltan bir beslenme düzenine geçtim. İltihap o kadar fazlaydı ki diyetimi tamamen değiştirmek zorundaydım. Bu süreçte bazı insanların üstüne düşeni yapmadığını fark ettim. Profesyonel seviyede böyle bir ihmalkârlık kabul edilemez.”

Tüm bu yaşananlara rağmen artık kimseye karşı kırgın olmadığını belirten Umtiti, “Önceden çok öfkeliydim ama kendimle çok çalıştım. Artık kimseye karşı bir kin taşımıyorum. Bu konularla barıştım,” dedi.