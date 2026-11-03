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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Şampiyonlar Ligi CANLI: Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar-Sporting maçları oynanıyor

Şampiyonlar Ligi
Inter
Roma
SSC Napoli
Como
Galatasaray - VfB Stuttgart
Galatasaray
VfB Stuttgart
Shakhtar Donetsk - Sporting CP
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
LASK - Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Bodoe/Glimt - Lille
Bodoe/Glimt
Lille
Villarreal - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Villarreal

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dördüncü haftanın ilk bölümü

Serie A’da ligin hafta içi oynanan ilk maçlarına denk gelen bir haftalık aranın ardından Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor. 4. haftada Inter ve Roma’nın oynayacağı iki maçın yanı sıra programda yer alan 7 karşılaşma, lig aşamasındaki sıralamanın şekillenmesi açısından şimdiden önem taşıyor.

Günün ilk maçları saat 18.45’te başlayacak Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar-Sporting Lizbon karşılaşmaları. Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa ve Villarreal-PSG gibi büyük ve heyecan dolu maçlar da programda yer alıyor.

  • TÜM MAÇ PROGRAMI VE MAÇLAR NEREDEN İZLENİR?

    • 18.45: GALATASARAY-STUTTGART Sky Sport Calcio ve Sky Sport 254'te. Maç anlatımı Giovanni Poggi, Diretta Gol anlatımı Elia Faggion
    • 18.45: SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LİZBON Sky Sport Arena ve Sky Sport 255'te. Maç anlatımı Andrea Menon, Diretta Gol anlatımı Alessandro Sugoni
    • 21.00: FEYENOORD-INTER Sky Sport Uno, Sky Sport 252 ve Sky Sport 4K'da. Maç anlatımı Maurizio Compagnoni, yorum Aldo Serena, saha muhabirleri Gianluca Di Marzio ve Matteo Barzaghi, Diretta Gol anlatımı Federico Zancan
    • 21.00: BARCELONA-ASTON VILLA Sky Sport Calcio ve Sky Sport 254'te. Maç anlatımı Paolo Redi, saha muhabiri Giorgia Cenni, Diretta Gol anlatımı Paolo Ciarravano
    • 21.00: MANCHESTER UNITED-ROMA Sky Sport Arena ve Sky Sport 253'te. Maç anlatımı Fabio Caressa, yorum Beppe Bergomi, saha muhabirleri Paolo Assogna ve Angelo Mangiante, Diretta Gol anlatımı Riccardo Gentile
    • 21.00: VILLARREAL-PSG Sky Sport 255'te. Maç anlatımı Davide Polizzi, Diretta Gol anlatımı Dario Massara
    • 21.00: ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH Sky Sport 256'da. Maç anlatımı Antonio Nucera, saha muhabiri Nicolò Omini, Diretta Gol anlatımı Daniele Barone
    • 21.00: BODØ GLIMT-LILLE Sky Sport 257'de. Maç anlatımı Calogero Destro, Diretta Gol anlatımı Riccardo Morelli
    • 21.00: LASK-SLOVAN BRATISLAVA Sky Sport 258'de. Maç anlatımı Fabrizio Redaelli, Diretta Gol anlatımı Andrea Voria

  • GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    GALATASARAY-STUTTGART 2-0

    Goller: 12. ve 15. dakikalarda Batrakov (G)

  • Shakhtar Donetsk-Sporting Lizbon 0-1

    SHAKHTAR DONETSK-SPORTING LİZBON 0-1

    Gol: 59' Doumbia (SP)

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  • BARCELONA-ASTON VILLA

    BARCELONA-ASTON VILLA

    Gol atanlar: -

  • Villarreal-PSG

    VILLARREAL-PSG

    Gol atanlar: -

  • Atletico Madrid-Bayern Münih

    ATLETICO MADRID-BAYERN MÜNİH

    Gol atanlar: -

  • BODØ/GLIMT-LILLE

    BODØ GLIMT-LILLE

    Gol atanlar: -

  • LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    LASK-SLOVAN BRATISLAVA

    Gol atanlar: -