Şampiyonlar Ligi CANLI: Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar-Sporting maçları oynanıyor

Serie A’da ligin hafta içi oynanan ilk maçlarına denk gelen bir haftalık aranın ardından Şampiyonlar Ligi yeniden başlıyor. 4. haftada Inter ve Roma’nın oynayacağı iki maçın yanı sıra programda yer alan 7 karşılaşma, lig aşamasındaki sıralamanın şekillenmesi açısından şimdiden önem taşıyor.

Günün ilk maçları saat 18.45’te başlayacak Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar-Sporting Lizbon karşılaşmaları. Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa ve Villarreal-PSG gibi büyük ve heyecan dolu maçlar da programda yer alıyor.