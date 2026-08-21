Pinamonti, Sassuolo'dan ayrılmak için talebini zaten iletti ve bu durum Lazio'yu oyuncunun imzasını alma konusunda güçlü bir konuma getirdi. Ancak Roma ekibi, piyasayı yakından takip eden Fiorentina'dan gelebilecek olası rekabetle hâlâ karşı karşıya.

Fiorentina'nın ilgisi, kendi forveti Moise Kean'ın uzun süredir konuşulan Como transferini tamamlaması halinde artabilir. Bu dış tehdide rağmen Lazio, İtalyan oyuncuyu kadrosuna katma yarışında açık ara önde kalmayı sürdürüyor.