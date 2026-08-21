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Sağlık kontrolünde sorun! Lazio, Bamba Dieng transferi suya düşünce Andrea Pinamonti'yi hemen hedefe aldı

Transfers
Lazio
A. Pinamonti
Serie A

Senegalli forvet Bamba Dieng'in Lazio'ya önerilen transferi, sağlık kontrollerinden geçememesinin ardından çöktü. Başarısız olan bu hamle, teknik direktör Gennaro Gattuso'yu asıl odağını bunun yerine Sassuolo forveti Andrea Pinamonti'yi transfer etmeye kaydırmaya zorladı.

  • Sağlık kontrolündeki başarısızlık, Dieng transferini durdurdu

    Calcio Mercato'ya göre, Bamba Dieng'in Lazio'ya önerilen transferi, Senegalli golcünün sağlık kontrollerini geçememesinin ardından gerçekleşmedi. Transferin bozulması, Lazio yönetimini anında yön değiştirip hücum hattı için alternatif takviyeler aramaya zorladı.

    Teknik direktör Gennaro Gattuso, Sassuolo forveti Pinamonti'yi artık açık ara bir numaralı önceliği haline getirdi. 1999 doğumlu golcü, takımın hücum hattını güçlendirmek için en güçlü aday olarak öne çıktı.

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    Pinamonti birincil hedef haline geldi

    Pinamonti, Sassuolo'dan ayrılmak için talebini zaten iletti ve bu durum Lazio'yu oyuncunun imzasını alma konusunda güçlü bir konuma getirdi. Ancak Roma ekibi, piyasayı yakından takip eden Fiorentina'dan gelebilecek olası rekabetle hâlâ karşı karşıya.

    Fiorentina'nın ilgisi, kendi forveti Moise Kean'ın uzun süredir konuşulan Como transferini tamamlaması halinde artabilir. Bu dış tehdide rağmen Lazio, İtalyan oyuncuyu kadrosuna katma yarışında açık ara önde kalmayı sürdürüyor.

  • Kanıtlanmış Serie A kalitesi ekleniyor

    Pinamonti'nin transferi, Gattuso yönetiminde Lazio için hareketli geçen yaz transfer dönemini taçlandırmış olacak. Kulüp daha önce Villarreal'den Alfonso Pedraza'yı kadrosuna kattı, Inter Milan'dan Davide Frattesi'yi kiralık olarak aldı ve Union Berlin'den Danilho Doekhi'yi transfer etti.

    Pinamonti'nin gelişi, kadroya güvenilir yerel tecrübe katacak. Forvet oyuncusu daha önce 2025-26 sezonunda Sassuolo formasıyla dokuz gol atarak değerini kanıtlamıştı.

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    Bir anlaşmayı sonlandırmak için acele ediyor

    Dikkatler şimdi transfer penceresi kapanmadan önce Lazio ile Sassuolo arasındaki görüşmelerin sonuçlandırılmasına çevrildi. Gattuso, yeni yıldızını yaklaşan maçlara hızlı bir başlangıç yapabilmesi için kadroya kısa sürede katmaya istekli.

    Her iki kulübün de önümüzdeki günlerde anlaşmanın yapısını netleştirmek için kritik görüşmeler yapması bekleniyor. Pinamonti'nin kadroya katılması, Lazio'nun transfer döneminin son bölümündeki hücum planlarında çarpıcı bir dönüşü tamamlayacak.

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