Giuseppe Maffia
Çeviri:
Sağlık kontrolünde sorun! Lazio, Bamba Dieng transferi suya düşünce Andrea Pinamonti'yi hemen hedefe aldı
Sağlık kontrolündeki başarısızlık, Dieng transferini durdurdu
Calcio Mercato'ya göre, Bamba Dieng'in Lazio'ya önerilen transferi, Senegalli golcünün sağlık kontrollerini geçememesinin ardından gerçekleşmedi. Transferin bozulması, Lazio yönetimini anında yön değiştirip hücum hattı için alternatif takviyeler aramaya zorladı.
Teknik direktör Gennaro Gattuso, Sassuolo forveti Pinamonti'yi artık açık ara bir numaralı önceliği haline getirdi. 1999 doğumlu golcü, takımın hücum hattını güçlendirmek için en güçlü aday olarak öne çıktı.
- Getty Images Sport
Pinamonti birincil hedef haline geldi
Pinamonti, Sassuolo'dan ayrılmak için talebini zaten iletti ve bu durum Lazio'yu oyuncunun imzasını alma konusunda güçlü bir konuma getirdi. Ancak Roma ekibi, piyasayı yakından takip eden Fiorentina'dan gelebilecek olası rekabetle hâlâ karşı karşıya.
Fiorentina'nın ilgisi, kendi forveti Moise Kean'ın uzun süredir konuşulan Como transferini tamamlaması halinde artabilir. Bu dış tehdide rağmen Lazio, İtalyan oyuncuyu kadrosuna katma yarışında açık ara önde kalmayı sürdürüyor.
Kanıtlanmış Serie A kalitesi ekleniyor
Pinamonti'nin transferi, Gattuso yönetiminde Lazio için hareketli geçen yaz transfer dönemini taçlandırmış olacak. Kulüp daha önce Villarreal'den Alfonso Pedraza'yı kadrosuna kattı, Inter Milan'dan Davide Frattesi'yi kiralık olarak aldı ve Union Berlin'den Danilho Doekhi'yi transfer etti.
Pinamonti'nin gelişi, kadroya güvenilir yerel tecrübe katacak. Forvet oyuncusu daha önce 2025-26 sezonunda Sassuolo formasıyla dokuz gol atarak değerini kanıtlamıştı.
- Getty Images Sport
Bir anlaşmayı sonlandırmak için acele ediyor
Dikkatler şimdi transfer penceresi kapanmadan önce Lazio ile Sassuolo arasındaki görüşmelerin sonuçlandırılmasına çevrildi. Gattuso, yeni yıldızını yaklaşan maçlara hızlı bir başlangıç yapabilmesi için kadroya kısa sürede katmaya istekli.
Her iki kulübün de önümüzdeki günlerde anlaşmanın yapısını netleştirmek için kritik görüşmeler yapması bekleniyor. Pinamonti'nin kadroya katılması, Lazio'nun transfer döneminin son bölümündeki hücum planlarında çarpıcı bir dönüşü tamamlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun