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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL

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Sadece Guardiola’nın öğrencisi değil… Satranç ve yapay zeka, Maresca’nın felsefesini şekillendiriyor

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
M. Pellegrini
Hull City - M. United
Hull City
M. United
Premier Lig
Arsenal - M.City
Arsenal
M.City
Community Shield
M.City - Inter
Inter
Club Friendlies
A. Bouaddi
G. Donnarumma
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Manchester City neden Enzo’ya güveniyor?

Pep Guardiola’nın liderliğinde yıllarca süren istikrar ve yerel ve kıtasal hakimiyetin ardından, Manchester City tarihinde Enzo Maresca’nın başrolünde olduğu yeni bir sayfa açıyor. Bu karar, Etihad Stadyumu'nun koridorlarında pek sürpriz olarak karşılanmasa da, stadyumun dışında pek çok soruyu gündeme getirdi. Kulübün çehresini değiştiren ve tam bir on yıl boyunca 20 şampiyonluk kazanan bir teknik direktörün halefini belirlemek sıradan bir görev değil; futbol dünyasındaki en zor görevlerden biridir.

Marisca, teknik direktörlük kariyerine sadece birkaç yıl önce başlamış olsa da, hızlı yükselişi ve Manchester City yönetiminin yeteneklerine duyduğu güven, adını uzun yıllara dayanan deneyime sahip birçok teknik direktörün önüne çıkardı. Görünüşe göre kulüp, yeni bir teknik direktör aramaktan çok, takım tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaratan kimliğin devamlılığını arıyordu.

İtalyan teknik direktör, daha önce Manchester City Akademisi’nde çalışmış olduğu için çok iyi tanıdığı kulübe geri döndü. ardından üçlü kupayı kazandıkları tarihi sezonda Guardiola’nın teknik ekibinde yer aldı. Daha sonra Leicester City ve Chelsea’de iki başarılı deneyim yaşadı; bu süreçte sadece yetenekli bir öğrencisi değil, kendine özgü bir kişiliğe ve bağımsız fikirlere sahip bir teknik direktör olduğunu kanıtladı.

Ancak asıl soru şu: Neden özellikle o seçildi? Manchester City taraftarları, 46 yaşındaki İtalyan teknik direktörden ne bekleyebilir?

  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    Projenin devamı... Yeni bir projenin başlangıcı değil

    Guardiola’nın ayrılışından bu yana, Manchester City yönetiminin takımın kimliğini değiştirmek ya da kulübün yıllardır inşa ettiği başarıları tehlikeye atabilecek bir geçiş dönemine girmek istemediği açıktı.

    İşte bu nedenle, projenin ayrıntılarını içeriden bilen, yıllardır kulüp yapısı içinde çalışan ve City’yi dünyanın en iyi takımlarından biri haline getiren felsefeye inanan Enzo Maresca seçildi.

    Takımın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldığı sırada Maresca, atanmasının en önemli nedenlerinden birinin, kulübün alıştığı futbol anlayışını korumak istemesi olduğunu itiraf etti.

    İtalyan teknik direktör, öncelikli hedefinin şampiyonluk mücadelesini sürdürmek olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde takımın kimliğini belirleyecek olanın sahadaki günlük çalışmalar olacağını vurguladı.

    Görevin zorluğunun farkında olmasına rağmen, bu mücadeleye girme konusundaki heyecanını gizlemedi ve Guardiola’nın önderlik ettiği olağanüstü bir dönemin ardından omuzlarına yüklenen sorumluluğun büyüklüğünün bilincinde olduğunu vurguladı.

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  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    Guardiola’nın öğrencisi… ve futbolcu baba

    Marisca ile Guardiola arasındaki benzerlikler ilk bakışta açık görünebilir, ancak İtalyan teknik direktöre yakın kişiler, bunun İspanyol teknik direktörün tarzını taklit etmenin ötesinde bir şey olduğunu vurguluyor.

    Maresca’nın teknik direktörlük kişiliği, oyuncu olarak yetiştiği İtalyan futbol okulu ile La Liga’da oynadığı yıllarda etkilendiği İspanyol futbol okulunun bir araya geldiği benzersiz bir karışımdan oluşuyor.

    Sevilla ve Malaga’da futbolcu olarak geçirdiği kariyeri boyunca, Guardiola liderliğindeki Barcelona’nın hakimiyetini yakından yaşadı ve top hakimiyeti ile oyunun ritmini kontrol etmeye dayalı futbolun en üst seviyelerde nasıl hakimiyet kurabileceğini gördü.

    BBC’nin aktardığına göre, bu deneyim oyuna bakış açısını değiştirdi ve onu, geleceğin teknik kaliteye, toplu baskıya ve akıllı top hakimiyetine dayanan takımlara ait olacağına ikna etti.

    İspanyol etkisi sadece futbolla sınırlı kalmadı, kişisel hayatına da uzandı. İspanyolca, ailesinin ana dili haline geldi ve Maresca, bugün hâlâ yanında olan, başta yardımcısı Willy Caballero olmak üzere birçok kişiyle güçlü bağlar kurdu.

    Ancak Guardiola, Maresca için teknik bir referans haline gelmeden önce, kariyerinde merkezi bir rol oynayan başka bir isim vardı: Şilili Manuel Pellegrini. Manchester City’nin eski teknik direktörü, İtalyan oyuncu hâlâ futbol oynarken, Maresca’nın antrenörlük dünyasına girmesini sağlayacak niteliklere sahip olduğunu fark eden ilk kişiydi.

    Marisca’ya yakın kişiler, Pellegrini’nin onun için sadece bir teknik direktör olmadığını, aksine oyunu daha derinlemesine anlamasına yardımcı olan ve ona liderliğin ve soyunma odası yönetiminin önemini aşılayan bir “futbol babası” gibi olduğunu düşünüyor. Bu unsurlar, Marisca’nın sonraki teknik direktörlük deneyimlerinde açıkça ortaya çıktı.

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    City yönetimi neden ondan bu kadar emindi?

    Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Khaldoun Al-Mubarak, Maresca’ya duyduğu büyük hayranlığını gizlemedi ve İtalyan teknik direktörün Guardiola’nın birçok fikrini benimsediğini, ancak aynı zamanda kendi felsefesini de geliştirmeyi başardığını vurguladı.

    El-Mubarak, taraftarların hem oyun tarzında hem de maç yönetimi konusunda Maresca’nın bağımsız kişiliğini kısa sürede fark edeceklerini vurguladı ve takımın onun liderliğinde daha güçlü ve sağlam hale geleceğine olan güvenini dile getirdi.

    Ayrıca, İtalyan teknik direktörü en çok ayıran özelliğin, Guardiola’nın halefi olma sorumluluğunu üstlenmeye yönelik samimi isteği olduğunu vurguladı. Bu görev, pek çok kişinin kabul etmekte tereddüt edebileceği bir görevken, Maresca bunu yeteneklerini kanıtlamak için olağanüstü bir fırsat olarak değerlendirdi.

    Marisca’nın seçilmesi sürpriz ya da tek kişilik bir karar değildi; kulübün spor yönetimi içinde tam bir mutabakatın ardından gerçekleşti. Guardiola ile arasındaki güçlü ilişki, Guardiola’nın Manchester City’den ayrılmasından sonra da devam etti ve yakın kaynaklar, İspanyol teknik direktörün müzakerelerin tüm ayrıntılarından haberdar olduğunu ve eski yardımcısının geri dönüşüne tam destek verdiğini belirtiyor.

    Ayrıca, kulüpten ayrılmadan önce eski sportif direktör Cheki Begiristain da Maresca’nın aday gösterilmesinde önemli bir rol oynadı; görev devri sürecinde Hugo Viana’ya Maresca’yı tavsiye ederek, onun son yıllarda inşa edilen teknik projenin devamlılığını sağlayacak en uygun kişi olduğunu belirtti.

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    Manchester City’de unutulmaz bir iz bıraktı

    Mariska, Guardiola’nın teknik ekibinde sadece geleneksel bir yardımcı değildi; taktiksel açıdan en etkili isimlerden biriydi.

    Tarihi üçlü kupayı kazandıkları sezon boyunca Guardiola, teknik çözümler üretirken Maresca'ya büyük ölçüde güvendi. O dönemde ortaya çıkan en önemli fikirlerden biri, John Stones'u savunma görevlerinin yanı sıra orta saha oyuncusu olarak da kullanmaktı. Bu hamle, takıma büyük bir taktiksel esneklik kazandırdı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

    A takımın teknik kadrosuna katılmadan önce Maresca, Manchester City Akademisi’ndeki seçkin geliştirme takımında belirgin bir iz bıraktı; burada oyunculara, katı taktik kalıplardan uzaklaşarak sahada yeteneklerini sergilemeleri için daha fazla özgürlük tanıdı.

    Kulüpte kendisiyle birlikte çalışan Gareth Taylor, Maresca’nın akademideki diğer antrenörlerden farklı olduğunu, çünkü geleneksel modeli uygulamakla yetinmeyip fikirleri geliştirme cesaretine sahip olduğunu vurguladı.

    Ayrıca, Manchester City yönetiminin, fikirleri net teknik argümanlarla desteklendiği sürece Maresca’ya yaratıcılık için geniş bir alan tanıdığını ve bunun, Leicester City ve ardından Chelsea’de daha büyük deneyimlere geçmeden önce antrenörlük kişiliğini kademeli olarak geliştirmesine yardımcı olduğunu ekledi.

    Bu aşamalar sayesinde Maresca, artık sadece Guardiola’nın eski bir yardımcısı değil, kendine ait bir sicile, bağımsız bir felsefeye ve kariyerindeki en zorlu mücadeleye, yani Pep sonrası dönemde Manchester City’yi yönetmeye hazır bir kişiliğe sahip bir teknik direktör haline geldi.

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    Marisca’nın yönetiminde Manchester City’yi neler bekliyor?

    Enzo Maresca’nın atanması Manchester City’nin kimliğinin devamlılığını garanti etse de, asıl görev yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte başlıyor. Taraftarlar, sadece Guardiola’nın mirasını koruyacak bir teknik direktör değil, uzun yıllar süren başarıların ardından takımı geliştirebilecek ve motivasyonunu yenileyebilecek bir lider bekliyor.

    Marisca, birçok zorluğun ortasında görevine başlayacak; bunların en önemlisi, kulübün kimliğinin bir parçası haline gelen galibiyet kültürünü korumak ve takımın istikrarını etkileyebilecek köklü bir değişiklik yapmadan kendi izini bırakmak.

    Oyuncuların 20 Temmuz’da antrenmanlara dönmesi beklenirken, Dünya Kupası’na katılanlara ek bir dinlenme süresi tanınacak; bu da İtalyan teknik direktöre sezon başlamadan önce ilk fikirlerini oluşturmak için sınırlı bir zaman tanıyacak.

    Marisca’nın görevi saha içindeki teknik konularla sınırlı kalmayacak; transfer piyasasında takımın yapısını şekillendirmede de kilit bir rol oynayacak.

    Haberlere göre Manchester City, İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson ile yaklaşık 116 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya varmak üzere; bu transfer, kulüp tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak.

    Orta sahayı güçlendirdikten sonra, yönetimin ilgisi yeni bir sağ bek transferine yönelecek; özellikle de Malo Justo'nun, Chelsea'de birlikte geçirdikleri başarılı deneyimin ardından eski teknik direktörünün yanına katılma ihtimali gündeme geldi.

    Ayrıca City, henüz 18 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Avrupa’nın en umut vaat eden orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen, Fransız Lille takımında forma giyen Faslı genç yetenek Ayoub Bouadi’yi de yakından takip ediyor.

    Öte yandan, Rodri’nin sözleşmesinin yenilenmesi konusu Maresca’nın masasındaki en önemli dosyalardan biri olacak. İspanyol yıldız, sözleşmesinin son yılına giriyor ve takımın sistemindeki merkezi rolü nedeniyle onun kalması kulüp için en büyük öncelik.

    Ayrıca İtalyan teknik direktör, kaleci pozisyonuyla ilgili de karmaşık bir karar vermek zorunda kalacak. Maresca’nın felsefesi, büyük ölçüde oyun kurmaya arkadan katkıda bulunabilen bir kaleciye dayanıyor; bu da Gianluigi Donnarumma ile James Trafford arasında yapılacak seçim, sezonun başlarında alınacak en önemli teknik kararlardan biri haline getiriyor.

    İtalyan teknik direktör, Donnarumma’nın uluslararası tecrübesi ile, A takımda gerçek bir şans elde etmeye hak kazandığını kanıtlamaya çalışan Trafford’un hırsı arasında bir denge kurmak zorunda kalacak.

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    Futbol… Çimlerin Üzerinde Oynanan Satranç Oyunu

    Mariska, futbolu sadece bireysel beceriye dayalı bir oyun olarak görmez; aksine, onu satranç maçlarına büyük ölçüde benzeyen karmaşık bir taktiksel mücadele olarak değerlendirir.

    Bu nedenle, İtalya’daki Coverciano Merkezi’nde öğrenim gördüğü dönemde, futbol ile satranç arasındaki benzerlikleri ele alan ve Anatoli Karpov ile Viktor Korchnoi arasındaki en ünlü Dünya Şampiyonası maçlarından birine atıfta bulunan, yedi bin kelimeden fazla bir akademik araştırma hazırladı.

    Bu felsefe, saha içindeki çalışma tarzına da açıkça yansımaktadır; o, her hareketin hesaplanmış olması gerektiğine ve alan kontrolünün topun kendisinin kontrolünden daha az önemli olmadığına inanmaktadır.

    Mariska genellikle 4-2-3-1 dizilişini tercih eder; uzun pas oyununa, yüksek pres uygulamasına ve rakiplerin kontra ataklarını sınırlamaya odaklanır.

    Fikirleri Guardiola’nın felsefesine büyük ölçüde benzemekle birlikte, oyuncularına pozisyon değiştirme ve hatlar arasında hareket etme konusunda daha fazla özgürlük vermeye çalışır; bu da çeşitli hücum çözümleri yaratır ve rakiplerin markaj yapmasını zorlaştırır.

    Leicester City ve Chelsea’deki görev süreleri boyunca oyun kurmada zaman zaman yavaşlık gösterdiği için bazı eleştirilere maruz kalsa da, top hakimiyetinin kendi başına bir amaç değil, maça tam hakimiyet kurmak için bir araç olduğu yönündeki inancından vazgeçmedi.

    Bu durum, Mark Kokorela’ya alışılmadık hücum rollerleri verdiği Chelsea döneminde açıkça ortaya çıktı; Kokorela sık sık ek bir orta saha oyuncusuna dönüştü ve bu da takımın sahanın son üçte birinde sayısal üstünlük sağlamasına olanak tanıdı.

    Ayrıca, Kulüpler Dünya Kupası finalinde de dikkatleri üzerine çekti; Malo Justo’yu sağ kanatta içe doğru açılan bir bek olarak kullandı. Bu taktik, Nuno Mendes’i sürekli geri çekilmeye zorladı ve Cole Palmer’ın önünde geniş alanlar açtı; bu da Chelsea’nin 3-0’lık galibiyetine katkıda bulundu.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Öğrenmeye hiç ara vermeyen, kararlı bir kişilik

    Marisca’yı en çok ayıran özelliklerden biri, kendini geliştirmeye yönelik bitmeyen tutkusudur. Sadece futbolu incelemekle yetinmez, farklı spor dallarında da sürekli yeni fikirler arar.

    Guardiola gibi, voleybolun en ünlü antrenörlerinden biri olan Julio Velasco ile iletişim halinde olmaya özen gösteriyor ve basketbolun deneyimli antrenörü Ettore Messina ile fikir alışverişinde bulunarak, takım performansını geliştirmenin ve takım yönetiminin yeni yollarını arıyor.

    Ayrıca teknik analizde yapay zeka uygulamalarına giderek daha fazla ilgi gösteriyor ve zamanının büyük bir kısmını felsefi kitaplar okumaya ayırıyor; bunların başında Fransız filozof René Descartes’ın eserleri ve analiz ile planlamaya dayalı düşünce yapısını yansıtan “Futbol ve Satranç” kitabı geliyor.

    Marisca, medya röportajlarında sakin ve laconic görünebilir, ancak soyunma odasında oyuncularıyla son derece açık ve net bir şekilde iletişim kurar. Takımın yararına olduğunu gördüğü takdirde, tartışma yaratacak olsa bile zor kararlar almaktan çekinmez.

    Chelsea’deki görevi sırasında Noni Madueke’nin kadro dışı bırakılması pek çok soruyu gündeme getirmiş olsa da, Maresca’nın cevabı kesin ve net olmuştur; kararın tamamen teknik nedenlere dayandığını vurgulayarak, nezaketten çok açıklığı tercih eden kişiliğini yansıtmıştır.

    Bu sert tavrına rağmen Maresca, Chelsea oyuncularından büyük saygı gördü; oyuncular, onun iletişim tarzını ve onlarla doğrudan ve samimi bir ilişki kurma becerisini övdü.

  • Fluminense FC v Chelsea FC: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Chelsea'de gergin bir son... ve Manchester'da yeni bir başlangıç

    Mariska’nın Chelsea’den ayrılışı sakin geçmedi. Son haftalarda kendisi ile kulüp yönetimi arasında bariz bir gerginlik yaşandı ve bu durum, 17 milyon sterlinlik bir transfer ücreti karşılığında Manchester City’ye transfer olmasıyla sonuçlandı.

    Chelsea yönetimi, Maresca'nın ayrılışının takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyor. Maresca, takımı Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna taşımış ve "Blocco" grubunun kulübü devralmasından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini sağlamıştı.

    Buna karşılık, pek çok kişi İtalyan teknik direktörün Stamford Bridge’deki tek sezonunda büyük bir projeyi yönetmek için gerekli niteliklere sahip olduğunu kanıtladığını düşünüyor; bu da Manchester City’nin Maresca’nın Guardiola’nın halefi olarak en uygun kişi olduğu yönündeki inancını pekiştirdi.

    Etihad Stadyumu’na geri dönen Maresca, kariyerinin en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalacak; bu sadece futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden birinin yerini alacağı için değil, aynı zamanda her turnuvada rekabet etmeye alışkın bir kulüpte en yüksek başarı standartlarını sürdürmesi beklendiği için de geçerli.

    Tarih, onun deneyimini kazandığı maç sayısıyla değil, Manchester City’nin Pep Guardiola döneminin sona ermesinden sonra bile tarihe adını yazmaya devam edebileceğini kanıtlama becerisiyle değerlendirecektir.