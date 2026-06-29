Sadece Guardiola’nın öğrencisi değil… Satranç ve yapay zeka, Maresca’nın felsefesini şekillendiriyor

Pep Guardiola’nın liderliğinde yıllarca süren istikrar ve yerel ve kıtasal hakimiyetin ardından, Manchester City tarihinde Enzo Maresca’nın başrolünde olduğu yeni bir sayfa açıyor. Bu karar, Etihad Stadyumu'nun koridorlarında pek sürpriz olarak karşılanmasa da, stadyumun dışında pek çok soruyu gündeme getirdi. Kulübün çehresini değiştiren ve tam bir on yıl boyunca 20 şampiyonluk kazanan bir teknik direktörün halefini belirlemek sıradan bir görev değil; futbol dünyasındaki en zor görevlerden biridir.

Marisca, teknik direktörlük kariyerine sadece birkaç yıl önce başlamış olsa da, hızlı yükselişi ve Manchester City yönetiminin yeteneklerine duyduğu güven, adını uzun yıllara dayanan deneyime sahip birçok teknik direktörün önüne çıkardı. Görünüşe göre kulüp, yeni bir teknik direktör aramaktan çok, takım tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaratan kimliğin devamlılığını arıyordu.

İtalyan teknik direktör, daha önce Manchester City Akademisi’nde çalışmış olduğu için çok iyi tanıdığı kulübe geri döndü. ardından üçlü kupayı kazandıkları tarihi sezonda Guardiola’nın teknik ekibinde yer aldı. Daha sonra Leicester City ve Chelsea’de iki başarılı deneyim yaşadı; bu süreçte sadece yetenekli bir öğrencisi değil, kendine özgü bir kişiliğe ve bağımsız fikirlere sahip bir teknik direktör olduğunu kanıtladı.

Ancak asıl soru şu: Neden özellikle o seçildi? Manchester City taraftarları, 46 yaşındaki İtalyan teknik direktörden ne bekleyebilir?