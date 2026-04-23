Sky'ın haberine göre, Real Madrid, Vinicius ile uzun süren görüşmelerin ardından yeni ve uzun vadeli bir sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya vardı. Buna göre, son ayrıntılar henüz netleştirilmeli.
Çeviri:
Sadece bazı ayrıntılar mı kaldı? Real Madrid'in Vinicius Junior'un geleceği karara bağlanacak
Vinicius'un mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Forvet, bir yıldan fazla bir süre önce, İspanyol dev kulüple yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayacağını kamuoyuna duyurmuştu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için, Brezilyalı oyuncunun Madrid'den ayrılabileceğine dair spekülasyonlar dinmek bilmedi.
Bu arada, Real'in Vinicius'un maaş taleplerini çok yüksek bulduğu bildirildi. Bu nedenle yeni sözleşme görüşmelerinin bir süre durdurulduğu ve bu süreçte Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu yönünde söylentiler düzenli olarak ortaya çıktı. Suudi Pro Ligi'ndeki mali gücü yüksek kulüplerin Vinicius'u astronomik bir maaşla cezbedeceği söyleniyordu.
- Getty Images
Kylian Mbappé, Real Madrid'in en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya devam ediyor
Vinicius ile eski Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso arasındaki gergin ilişki de bu duruma katkıda bulundu. Geçen yıl Ekim ayında FC Barcelona ile oynanan El Clásico maçında oyundan alınmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu, öfkesini açıkça dile getirmiş ve Madrid'den ayrılmakla tehdit etmişti.
Bilindiği gibi Alonso Ocak ayında görevden alındı ve Vinicius, onun halefi Alvaro Arbeloa'nın yönetiminde kendini çok daha fazla değer gördüğünü hissediyor. Bu nedenle, geçtiğimiz haftalarda bu hücum yıldızının nihayetinde yeni bir sözleşme imzalamaya karar verebileceğine dair işaretler yoğunlaştı.
Görünüşe göre Vinicius bunun için bazı tavizler de verdi. Sky'a göre Kylian Mbappe, Real'in en yüksek maaşlı oyuncusu olmaya devam edecek ve Vinicius, yeni sözleşmeyle de maaş sıralamasında Fransız oyuncunun altında kalacak. Ara sıra, Vinicius'un gelecekte mutlaka Real Madrid kadrosunun en yüksek maaşlı oyuncusu olmak istediğine dair haberler çıkmıştı.
Real Madrid: Gelecek sezon Vinicius ve arkadaşlarını kim çalıştıracak?
Ancak Vinicius ve arkadaşlarının gelecekte kimin tarafından çalıştırılacağı henüz belli değil. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern Münih'e yenildikten sonra The Athletic, Arbeloa'nın muhtemelen sezon sonunda görevinden ayrılmak zorunda kalacağını bildirmişti. Real Madrid, Copa del Rey'de son 16 turunda elenmiş ve LaLiga'da son altı maç öncesinde lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde olduğu için sezonu muhtemelen kupa kazanamadan tamamlayacak.
Arbeloa'nın olası halefleri arasında son olarak, yaz aylarında Dünya Kupası'nın ardından Equipe Tricolore'den ayrılacak olan Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps'ın adı geçiyordu. Sport Bild'e göre, Real Madrid yetkilileri Stuttgart'ın başarılı teknik direktörü Sebastian Hoeneß'i de gündemlerinde değerlendiriyor. Ancak Hoeneß, bu söylentiye ilişkin sorulduğunda son zamanlarda temkinli bir tavır sergiledi.
Vinicius, 2018 yılında Brezilya'nın Flamengo takımından Madrid'e transfer olmuştu. Blancos formasıyla şu ana kadar 370 resmi maça çıktı ve 124 gol attı. Real Madrid ile iki kez Şampiyonlar Ligi (2022, 2024) ve üç kez İspanya şampiyonluğu (2020, 2022, 2024) kazandı.
- Getty Images
Vinicius, Real Madrid'de: Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
48
Gol
18
Asist
14