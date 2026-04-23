Sadece bazı ayrıntılar mı kaldı? Real Madrid'in Vinicius Junior'un geleceği karara bağlanacak

Vinicius'un mevcut sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Forvet, bir yıldan fazla bir süre önce, İspanyol dev kulüple yakın zamanda yeni bir sözleşme imzalayacağını kamuoyuna duyurmuştu. Bugüne kadar bu gerçekleşmediği için, Brezilyalı oyuncunun Madrid'den ayrılabileceğine dair spekülasyonlar dinmek bilmedi.

Bu arada, Real'in Vinicius'un maaş taleplerini çok yüksek bulduğu bildirildi. Bu nedenle yeni sözleşme görüşmelerinin bir süre durdurulduğu ve bu süreçte Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu yönünde söylentiler düzenli olarak ortaya çıktı. Suudi Pro Ligi'ndeki mali gücü yüksek kulüplerin Vinicius'u astronomik bir maaşla cezbedeceği söyleniyordu.