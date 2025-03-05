Ruben Amorim’den Manchester United’a veda gibi açıklama!

Getty Images SportUğur AktanRuben Amorim’den Manchester United’a veda gibi açıklama!R. AmorimM. UnitedPremier LigRuben Amorim, Manchester United'ın eski şanlı günlerine dönmesine beklerken, "O zaman geldiğinde burada olup olmayacağımı bilmiyorum" dedi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorUnited, FA Cup'tan Fulham tarafından elendiPL sıralamasının üst yarısına girmekte zorlanıyorAmorim'im geleceği, kötü form nedeniyle belirsizGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱