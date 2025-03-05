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Manchester United v Fulham - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Uğur Aktan

Ruben Amorim’den Manchester United’a veda gibi açıklama!

R. AmorimM. UnitedPremier Lig

Ruben Amorim, Manchester United'ın eski şanlı günlerine dönmesine beklerken, "O zaman geldiğinde burada olup olmayacağımı bilmiyorum" dedi.

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  • United, FA Cup'tan Fulham tarafından elendi
  • PL sıralamasının üst yarısına girmekte zorlanıyor
  • Amorim'im geleceği, kötü form nedeniyle belirsiz
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