Ruben Amorim’den Manchester United’a veda gibi açıklama!

Ruben Amorim, Manchester United'ın eski şanlı günlerine dönmesine beklerken, "O zaman geldiğinde burada olup olmayacağımı bilmiyorum" dedi.

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PL sıralamasının üst yarısına girmekte zorlanıyor

Amorim'im geleceği, kötü form nedeniyle belirsiz GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱