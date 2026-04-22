Rosenior kendi oyuncularına sert çıkıştı

Brighton & Hove Albion'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından Stamford Bridge'de alarm zilleri çalıyor. Bu acı sonuçla birlikte Blues, sıralamada giderek daha da geriye düşüyor. Chelsea şu anda yedinci sırada yer alıyor ve bu durum, çok arzu edilen Şampiyonlar Ligi biletlerine olan farkın yedi puana çıkmasına neden oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, gözle görülür şekilde sarsılmış olan Liam Rosenior, oyuncularının performansına sert bir eleştiri getirdi. Rosenior, Sky Sports'a "Maçın her yönüyle tutumumuz kabul edilemezdi" dedi. İstatistikler yalan söylemez: Chelsea şu anda tam 114 yıldır en kötü sonuç serisini yaşıyor.

"Oyuncularımı savunmaya devam edeceğim, ancak bu akşamki performans savunulamaz," diye itiraf etti cesareti kırılmış Rosenior. Teknik direktör, takımdaki yoğunluk ve mücadele ruhunun eksikliğinden bıkmış durumda. "Önemli olan kulüp için, forma için, maçları kazanmak için oynamaları ve bugün bunu göremedim."

Rosenior, Ocak ayında büyük kurtarıcı ve kovulan Enzo Maresca'nın halefi olarak atanmış ve 2032 ortasına kadar sözleşme imzalamıştı, ancak bu uzun vadeli plan, sportif performanslar nedeniyle şimdiden büyük baskı altında görünüyor.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nden daha da uzaklaştı ve hatta gelecek yıl Avrupa kupalarında oynayabilecek mi diye endişelenmek zorunda kaldı. Chelsea şu anda Premier Lig'de yedinci sırada yer alıyor, ancak on ikinci sıradaki Fulham ile arasındaki fark sadece üç puan.

Amerikalı sahibi Todd Boehly, kadroya yüz milyonlarca sterlin yatırdı, ancak bu yatırımın boşa gittiğini görüyor. Kulüp yönetimi üzerindeki baskı artıyor, çünkü Avrupa kupalarına katılamamak finansal bir felaket anlamına gelecektir.