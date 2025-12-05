Ronaldo ve Messi’nin son dansı: Büyük rüya gerçekleşecek mi? ’Mükemmel bir son olacağını düşünüyorum’

Eski Portekizli milli oyuncu Mendes, en son futbol bahislerini sunan BOYLE Sports'a verdiği röportajda, bunun potansiyel olarak gerçekleşebileceğini söyledi: "Her zaman büyük bir olaydır. Her Ronaldo ve Messi maçı olduğunda, her zaman büyük bir olaydır. Bu harika oyuncuları görme şansına sahiptik, ancak aynı jenerasyonda oldukları için şanssız olduklarını düşünüyorum. Farklı zamanlarda oynasalardı, ikisi de tartışmasız kendi jenerasyonlarında tüm zamanların en iyileri olarak kabul edilirdi. Ama yine de her zaman şu tartışma vardır: En iyisi kimdi? Messi mi, Ronaldo mu?

"Yani aralarındaki her maç büyük bir olay. Ve her izlediğinizde harika olacak. Umarım Messi oynar, çünkü Messi sahadayken bir futbol taraftarı olarak, sadece bir Portekiz taraftarı olarak değil, aynı zamanda bir futbol taraftarı olarak da izlemek her zaman keyiflidir. Umarım gider. Portekiz ve Arjantin finalde iyi olur. İkisinden biri için emeklilik maçı olabilir."