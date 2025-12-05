Getty Images
Ronaldo ve Messi’nin son dansı: Büyük rüya gerçekleşecek mi? ’Mükemmel bir son olacağını düşünüyorum’
2026 Dünya Kupası'nda GOAT'lar: Ronaldo, Messi ile karşılaşacak mı?
Messi, önümüzdeki yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallerde forma giyeceğini henüz doğrulamadı ancak Inter Miami süperstarının, ülkesinin şampiyonluk mücadelesinde kaptanlığını üstlenmesi bekleniyor.
Ronaldo, 2026 finallerinin son finali olacağını öne sürse de 40 yaşındaki efsanenin bir süre daha oynamaya devam edeceği söyleniyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, CR7'nin ezeli rakibi Messi ile en görkemli sahnede karşı karşıya gelmesini çok isterdi.
- Getty/GOAL
Son dans: Ronaldo, Dünya Kupası finalinde Messi ile karşılaşabilir mi?
Eski Portekizli milli oyuncu Mendes, en son futbol bahislerini sunan BOYLE Sports'a verdiği röportajda, bunun potansiyel olarak gerçekleşebileceğini söyledi: "Her zaman büyük bir olaydır. Her Ronaldo ve Messi maçı olduğunda, her zaman büyük bir olaydır. Bu harika oyuncuları görme şansına sahiptik, ancak aynı jenerasyonda oldukları için şanssız olduklarını düşünüyorum. Farklı zamanlarda oynasalardı, ikisi de tartışmasız kendi jenerasyonlarında tüm zamanların en iyileri olarak kabul edilirdi. Ama yine de her zaman şu tartışma vardır: En iyisi kimdi? Messi mi, Ronaldo mu?
"Yani aralarındaki her maç büyük bir olay. Ve her izlediğinizde harika olacak. Umarım Messi oynar, çünkü Messi sahadayken bir futbol taraftarı olarak, sadece bir Portekiz taraftarı olarak değil, aynı zamanda bir futbol taraftarı olarak da izlemek her zaman keyiflidir. Umarım gider. Portekiz ve Arjantin finalde iyi olur. İkisinden biri için emeklilik maçı olabilir."
Ronaldo: CR7'de ne kadar süre oynayacak?
Mendes , Ronaldo'nun istediği kadar oynayabileceğine inananlar arasında yer alıyor ve beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu, kulübü ve ülkesi için hala tılsımlı bir varlık. Mendes şunları ekledi: "Cristiano formda ve oynamaya hazır olduğu sürece oynamalı. Bu bir şeyler getiriyor, çok fazla süre almasa bile, her zaman diğer takım için endişe kaynağı oluyor. Ceza sahası içinde o öldürücü içgüdüye, o öldürücü dokunuşa sahip. Top ona geldiğinde, her an, her dakika gol atabilir. Bu yüzden bence formdaysa, ilk 11'de başlamalı. Her gün."
"Sanırım Portekiz'de, Portekizlilerin belki %90'ı Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başlamasını istiyor. Ama her zaman o %10 vardır, bilirsiniz, her zaman o %10 vardır. Ama yine de, dediğim gibi, eğer onu herhangi bir nedenle kadro dışı bırakırsa, bunun fiziksel bir nedeni olmalı. Formdaysa, bence oynamalı. Ve Roberto Martinez'in onu her zaman oynatacağını düşünüyorum."
- Getty
Ronaldo'nun hedefleri bitmiyor
Şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr forması giyen Ronaldo'nun, bireysel hedefleri hala var gibi görünüyor. Mendes, kişisel ateşini canlı tutanların olduğunu düşünüyor ancak Dünya Kupası zaferi, her daim genç forvet oyuncusunu takımdan ayrılmaya ikna edebilir.
Mendes, "Aklından neler geçtiğini ve oynamaya devam etmek isteyip istemediğini bilmiyorum. Ama kafasında emeklilik kelimesi varsa, Dünya Kupası'nı kazanmanın onun için mükemmel bir son olacağını düşünüyorum." dedi.
"1000 gol mü? Mesele bu. Bir iki yıl daha devam edebilir. Suudi Arabistan'da atabilir. Ama yine de, kazanamazsak, belki o rekoru, o 1000 golünü kovalamak için birkaç yıl daha kalır. Ama kazanırsak, bunun yeterli olup olmayacağı veya 1000 golünü hedefleyip hedeflemeyeceği konusunda kafasında büyük bir şüphe olacağını düşünüyorum. Öyleyse görelim."
2027'ye kadar Orta Doğu'da sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun, rekor kıran kariyerini, Al-Nassr'ın akademi sisteminde yer alan ve Portekiz genç takımıyla uluslararası maça çıkan en büyük oğlu Cristiano Jr. ile aynı kadroda yer alacak kadar oynamak istediği de aktarılıyor.
Reklam