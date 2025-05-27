Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a veda: Yeni adresi neresi olacak?

AFPUğur AktanRonaldo'dan Suudi Arabistan'a veda: Yeni adresi neresi olacak?C. RonaldoAl Nassr FCTransfersAl Fateh FC - Al Nassr FCAl Fateh FCPremier LigCristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılacağını açıkladı ancak şimdilik emekliliği düşünmediğini belirtti.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorRonaldo, Al-Nassr'ın sezonun son maçında gol attıSuudi Arabistan takımından ayrılacağını doğruluyor gibi görünüyor40 yaşındaki oyuncu, şimdilik emekliliği düşünmüyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱