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Uğur Aktan

Ronaldo'dan Suudi Arabistan'a veda: Yeni adresi neresi olacak?

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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan ayrılacağını açıkladı ancak şimdilik emekliliği düşünmediğini belirtti.

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  • Ronaldo, Al-Nassr'ın sezonun son maçında gol attı
  • Suudi Arabistan takımından ayrılacağını doğruluyor gibi görünüyor
  • 40 yaşındaki oyuncu, şimdilik emekliliği düşünmüyor
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