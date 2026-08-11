27 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce takım kaptanı olarak atandığı Barcelona'da geçirdiği dönemde üç La Liga şampiyonluğu kazanmış, parlak bir özgeçmişle Anfield'a geliyor. Araujo'nun gelişindeki en dikkat çekici ihtimallerden biri, Liverpool kaptanı Van Dijk ile kurabileceği savunma ortaklığı. Uruguaylı oyuncu, Hollandalının uzun süredir uzaktan hayranlıkla baktığı bir isim olduğunu vurgulamakta gecikmedi.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Araujo, yeni takım arkadaşıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve şöyle dedi: "Virgil'in ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. O, takım için gerçek bir referans noktası ve benim için de kişisel olarak bir nevi rol model ve referans. Umarım onunla birlikte sahaya çıkmayı ve hem saha içinde hem de saha dışında onunla zaman geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Bu fırsata sahip olacağım için heyecanlıyım ve ondan bir şeyler öğrenmenin, onunla birlikte oynamanın keyfini çıkarmayı umuyorum. Çok çalışarak, bir ikili ve bir savunma olarak birlikte iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum."