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Ronald Araujo, Liverpool transferini tamamladıktan sonra Virgil van Dijk'ı "rol model" olarak gösterdi
Araujo, Van Dijk ortaklığını hedefliyor
27 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce takım kaptanı olarak atandığı Barcelona'da geçirdiği dönemde üç La Liga şampiyonluğu kazanmış, parlak bir özgeçmişle Anfield'a geliyor. Araujo'nun gelişindeki en dikkat çekici ihtimallerden biri, Liverpool kaptanı Van Dijk ile kurabileceği savunma ortaklığı. Uruguaylı oyuncu, Hollandalının uzun süredir uzaktan hayranlıkla baktığı bir isim olduğunu vurgulamakta gecikmedi.
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Araujo, yeni takım arkadaşıyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve şöyle dedi: "Virgil'in ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. O, takım için gerçek bir referans noktası ve benim için de kişisel olarak bir nevi rol model ve referans. Umarım onunla birlikte sahaya çıkmayı ve hem saha içinde hem de saha dışında onunla zaman geçirmeyi dört gözle bekliyorum. Bu fırsata sahip olacağım için heyecanlıyım ve ondan bir şeyler öğrenmenin, onunla birlikte oynamanın keyfini çıkarmayı umuyorum. Çok çalışarak, bir ikili ve bir savunma olarak birlikte iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum."
- Getty
Anfield'e hızlı bir transferi yönetmek
Transfer piyasası çoğu zaman ağır ilerler, ancak Araujo için Merseyside'a geçiş baş döndürücü bir deneyim oldu. Savunmacı, Liverpool'un ilgisi somutlaştığı anda kararın anında verildiğini açıkladı. Iraola yönetiminde oynama ve Liverpool büyüklüğünde bir kuruma katılma fırsatı geri çevrilemeyecek kadar iyiydi; lojistik süreç de işe alım ekibi tarafından etkileyici bir hızla yürütüldü.
Araujo, "Dürüst olmak gerekirse gerçekten, gerçekten çok hızlı gerçekleşti. Bu süreci bu kadar hızlı yürüttüğü, benimle iletişime geçtiği ve ilgisini gösterdiği için Liverpool'a çok teşekkür ederim. Sportif direktörle ve teknik direktörle bir görüşme yaptım. Buraya gelme konusunda bir an bile tereddüt etmedim. Burası harika bir kulüp, harika bir kurum ve burada futbolun tadını çıkarmam için harika bir fırsat. Sahaya çıkıp keyif almaya başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Premier League'i ve Anfield'ı kucaklamak
Araujo'nun fiziksel özellikleri, hızı, hava toplarındaki üstünlüğü ve gücü, İngiliz futbolunun zorluklarına adeta biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Kariyerini La Liga'da geçiren oyuncu, şimdi kendisini dünyanın en rekabetçi ligi olarak gördüğü organizasyonda test etme ihtimalinin heyecanını yaşıyor. Sahadaki teknik zorlukların ötesinde, Anfield'ın efsanevi atmosferinin cazibesi de kararında önemli bir rol oynadı.
"Hiç şüphem yok. Özelliklerimin bu lige tam anlamıyla uyacağını düşünüyorum. İngiliz ligindeki oyun tarzının, bir oyuncu olarak sahip olduğum özellikler için kusursuz olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır oynamak istediğim bir lig. Çok ama çok rekabetçi ve bazıları, neden olmasın, bunun dünyanın en iyi ligi olduğunu söylüyor. Bu yüzden büyük bir heyecan ve umut içindeyim, gerçekten bir an önce başlamak istiyorum, kesinlikle," diye kaydetti.
- Getty Images Sport
Uruguay mirasının izinde
Araujo, efsanevi Luis Suarez ve mevcut hücum oyuncusu Darwin Nunez'in ardından Liverpool'u temsil eden gurur verici Uruguaylılar zincirinin son halkası oldu. Araujo ayrıca, Anfield'da hâlâ çok sevilen bir figür olan Suarez'den kişisel bir destek mesajı aldığını da açıkladı.
"Elbette çocukken Luis'in Liverpool için oynadığı o harika maçları izlerdim. Hepimiz onun başardıklarını, burada geçirdiği süre boyunca bu kulüpte yazdığı tarihi biliyoruz. Sadece birkaç dakika önce ondan bir iyi şanslar mesajı aldım. Bana, en iyi dileklerini ileterek harika bir kulübe katıldığımı ve burada geçireceğim süre için bana en iyi dileklerini sunduğunu söyledi. Hiç şüphe yok ki hedef kupa kazanmak, bir şeyler kazanmak," diyerek sözlerini tamamladı Araujo.
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