Roma ve Inter neden Şampiyonlar Ligi'nde sponsorsuz oynuyor?

Real Madrid-Inter, son yıllarda İtalya'da en çok izlenen maçlardan biri oldu. Son İtalya şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı, büyük eski tanıdık José Mourinho'ya karşı, yeni Santiago Bernabeu'da ve Inter'in Avrupa'da mücadele eden tek İtalyan takımı olduğu bir günde oynanınca, kaçınılmaz olarak tüm İtalyan taraftarların ve diğer futbolseverlerin dikkatini çekti.





Ancak dünyanın dört bir yanındaki taraftarların dikkatini çeken asıl unsur, Inter formasının sponsorsuz olmasıydı; bu durumun bir benzeri de yarın akşam İstanbul'da Roma'nın Fenerbahçe ile oynayacağı maçta yaşanacak.



Peki bu neden oldu ve neden olacak? İki kulüp daha kaç maç sponsor olmadan oynamak zorunda kalacak?







