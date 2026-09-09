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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Roma ve Inter neden Şampiyonlar Ligi'nde sponsorsuz oynuyor?

Roma
Inter

Inter, üzerinde hiçbir sponsor bulunmayan tamamen boş bir formayla Madrid'de; Roma ise İstanbul'da bir yardım girişimini tanıtıyor.

Real Madrid-Inter, son yıllarda İtalya'da en çok izlenen maçlardan biri oldu. Son İtalya şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı, büyük eski tanıdık José Mourinho'ya karşı, yeni Santiago Bernabeu'da ve Inter'in Avrupa'da mücadele eden tek İtalyan takımı olduğu bir günde oynanınca, kaçınılmaz olarak tüm İtalyan taraftarların ve diğer futbolseverlerin dikkatini çekti.


Ancak dünyanın dört bir yanındaki taraftarların dikkatini çeken asıl unsur, Inter formasının sponsorsuz olmasıydı; bu durumun bir benzeri de yarın akşam İstanbul'da Roma'nın Fenerbahçe ile oynayacağı maçta yaşanacak.

Peki bu neden oldu ve neden olacak? İki kulüp daha kaç maç sponsor olmadan oynamak zorunda kalacak?



  • İspanya ve Türkiye'nin bahis yasaları

    Inter, İspanya’da bahis ve şans oyunları dünyasına bağlı reklamlara ilişkin yürürlükteki mevzuat nedeniyle, lig maçlarında formalarında yer alan Betsson.sport sponsorunu taşımayan bir forma üretmek zorunda kaldı.

    Bu, tam olarak Real Decreto 958/2020 de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego kapsamına giriyor ve oyun ya da antrenman formalarında bahis markalarının (İtalyan kulübünün sitesi gibi haber siteleriyle bağlantılı olanlar da dahil) kullanılmasını yasaklıyor. Bu yasak, stadyumlara, spor tesislerine ve mekanlara isim verilmesi imkanı için de geçerli.

    Aynı durum, ülkede yetkili olmayan operatörlerin reklam düzeyinde tanıtılmasına izin vermeyen Türkiye için de geçerli.

    • Reklam

  • Atletico istisnası

    Peki Inter, bir yıl önce 2025/2026 sezonunda Atletico Madrid'e karşı Metropolitano'da sponsorların tamamının yer aldığı formayla nasıl oynayabildi? Calcio e Finanza'ya göre yanıt, Betsson'un sponsorluklara karşı çıkarılan kraliyet kararnamesinde öngörülen cezayı kendi cebinden ödemeyi tercih etmesinde yatıyor.

  • Roma, hayır amaçlı bir operasyonla

    Real Madrid karşısında formayı "temizlemeyi" seçip sahaya tamamen sponsorsuz çıkan Inter'in aksine Roma, yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı için Eurobet.live'ın yerine hayır amaçlı bir uygulamayı tercih etti. Ticari açıdan elde edilemeyen bu gelir ise, hem yardım operasyonunun marka itibarı hanesine yazılabilecek katkısıyla hem de koleksiyonculuk açısından ciddi gelir getirebilecek sınırlı sayıdaki formaların satışıyla telafi edilebilir.

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  • Tek seferlik mi olacak?

    Real Madrid veFenerbahçe'ye karşı oynanacak maçlar, iki kulübün forma sponsorundan vazgeçmek zorunda kalacağı tek iki karşılaşma olmayacak. Örneğin Inter, Hollanda yasaları da Türk ve İspanyol yasalarıyla aynı doğrultuda olduğu için, gelecek 3 Kasım'da Feyenoord'a karşı oynanacak maçta da bundan vazgeçmek zorunda kalacak. İki kulüp yollarına devam ederse, Belçika'nın yanı sıra bu ülkelerden gelen takımlarla eşleşmeleri halinde ne yapacaklarına karar vermeleri gerekecek.

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