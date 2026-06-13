Roma, Mancini'nin sözleşmesinin uzatılması için teklifini yükseltti

Roma, Mancini ile bir anlaşmaya varmak istiyor. Gasperini için bu çok önemli ve oyuncu, 2019'da katıldığı Giallorossi'ye büyük bir bağlılık duyuyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Roma yönetimi oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi ve oyuncunun Roma ile sözleşmesini uzatmasına yol açacak anlaşmanın sonuçlanacağına dair iyimser bir hava hakim.