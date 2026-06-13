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Mancini RomaGetty Images

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Roma, Mancini'nin sözleşmesinin uzatılması için teklifini yükseltti

Roma
Serie A
Transfers
G. Mancini

Giallorossi, Gasperini için kilit isim olan stoperin sözleşmesinin uzatılması için bastırıyor.

Roma'nın yeni sportif direktörü Tony D'Amico, Giallorossi'nin önceliklerini belirlemek için hemen işe koyuldu. 1 Temmuz'dan itibaren resmi olarak göreve başlayacak olsa da, Giallorossi'nin kilit oyuncularının sözleşme uzatmalarını halletmek için şimdiden çalışmalara başladı. Dybala meselesinin yanı sıra, 2027'de sözleşmesi sona erecek ve Gian Piero Gasperini'nin vazgeçmek istemediği Gianluca Mancini'nin durumu da çözülmesi gereken bir konu.

  • GELİŞTİRİLMİŞ TEKLİF

    Roma, Mancini ile bir anlaşmaya varmak istiyor. Gasperini için bu çok önemli ve oyuncu, 2019'da katıldığı Giallorossi'ye büyük bir bağlılık duyuyor. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Roma yönetimi oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi ve oyuncunun Roma ile sözleşmesini uzatmasına yol açacak anlaşmanın sonuçlanacağına dair iyimser bir hava hakim.

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  • MANCINI'NİN SEZONU

    Mancini için çok başarılı bir sezon oldu; Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine büyük katkı sağladı. Toplamda 45 maça çıktı ve 5 gol attı; bunların 4'ü ligdeydi ve aralarında Lazio ile oynanan rövanş derbisinde attığı hayati iki gol de vardı.