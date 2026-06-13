Paulo Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması, Roma'nın yeni sportif direktörü Tony D'Amico'nun önceliklerinden biri. Her ne kadar görevi 1 Temmuz'dan itibaren resmen devralacak olsa da, Giallorossi yöneticisinin atanmasıyla birlikte, "La Joya",Gianluca Mancini ve Lorenzo Pellegrini'nin sözleşme durumlarıyla ilgili hâlâ sonuçlanmamış transfer piyasası konularında hız kazanılması bekleniyor.

30 Haziran 2026'da sona erecek olan Dybala'nın kalması, Gian Piero Gasperini'nin talebidir. Gasperini, sözleşme uzatması için Ryan Friedkin ile bizzat görüşerek bir anlaşma sağlanması için çaba harcadı. Bu arada Arjantinli oyuncu, ESPN'e verdiği röportajda geleceğinden bahsetti, ancak bir sonraki takımının hangisi olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.