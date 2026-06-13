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grafica dybala roma deluso 2025 2026 CMGetty Images

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Roma, Dybala: "Gelecek mi? Her şey olabilir." Yenileme görüşmelerine ilişkin son durum

Roma
Transfers
Serie A
P. Dybala

Haziran sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için Arjantinli oyuncu ile Giallorossi arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Paulo Dybala'nın sözleşmesinin uzatılması, Roma'nın yeni sportif direktörü Tony D'Amico'nun önceliklerinden biri. Her ne kadar görevi 1 Temmuz'dan itibaren resmen devralacak olsa da, Giallorossi yöneticisinin atanmasıyla birlikte, "La Joya",Gianluca Mancini ve Lorenzo Pellegrini'nin sözleşme durumlarıyla ilgili hâlâ sonuçlanmamış transfer piyasası konularında hız kazanılması bekleniyor.

30 Haziran 2026'da sona erecek olan Dybala'nın kalması, Gian Piero Gasperini'nin talebidir. Gasperini, sözleşme uzatması için Ryan Friedkin ile bizzat görüşerek bir anlaşma sağlanması için çaba harcadı. Bu arada Arjantinli oyuncu, ESPN'e verdiği röportajda geleceğinden bahsetti, ancak bir sonraki takımının hangisi olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.

  • "GELECEK? HER ŞEY OLABİLİR..."

    "Bakalım ne olacak. Artık her takım bir seçenek. Ay sonuna kadar Roma'nın oyuncusuyum, bu yüzden kulübe saygımdan dolayı geleceğim hakkında konuşmayacağım. Her şey olabilir: Sık sık bir şeyin olacağını düşünmüşümdür, ama tam tersi gerçekleşmiştir. Boca Juniors mu? O da diğerleri gibi bir seçenek. Henüz karar vermedim."

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  • YENİLEME KONUSUNDA SON DURUM

    Dybala'nın menajer ekibi ile Roma arasında görüşmeler aralıksız devam ediyor. La Joya, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak için son lig maçlarında kilit rol oynadı ve ligde ilk dörtte yer almaları, Giallorossi'ye Arjantinli oyuncunun taleplerine daha fazla yaklaşmak için gerekli mali gücü sağlamış olabilir.

    Fabrizio Romano'nun 12 Haziran Cuma günü bildirdiği gibi, menajerler Roma'ya son teklife karşı bir karşı teklif sundu. Dybala'nın taleplerini değerlendirecek olan Giallorossi olacak ve bir uzlaşma noktası bulunması ihtimali oldukça yüksek.