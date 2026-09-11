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Rodri'nin alternatifi: Real Madrid, Alonso'nun gözdesine olan ilgisini tazeliyor

Transfers
La Liga
Premier Lig
Barcelona
Real Madrid
Arsenal
Rodri
X. Alonso
M. Zubimendi
Chelsea
İspanya
İngiltere

Real Madrid, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti

Real Madrid, Rodri ile anlaşma fırsatını tepti ve şimdi bunun bedelini ağır ödüyor. Orta sahasında yaşadığı eksiklikler, Barcelonalı oyuncunun sunduğu seviyede bir orta saha oyuncusunun yokluğunda Inter Milan karşısında gün yüzüne çıktı.

Sport gazetesi, bir haberinde teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinin maçlara hükmedemediğini ve Vinicius, Mbappe ve Bellingham'a son üçlük bölgede atakları sonuçlandırma fırsatı vermek için temel silahını hızlı geçiş oyunlarına dayandırdığını aktardı.

Ancak rakipler topu ondan kapabiliyor, ardından tehlike oluşturup gol fırsatları yaratabiliyor. Real Madrid, Rodri ile anlaşmak için elinden gelen her şeyi yapmazken, Courtois beyaz takımı büyük hasarlardan kurtardı.

Real Madrid, Barcelona'nın reddettiği Bernardo Silva gibi daha hücumcu bir eğilime sahip bir oyuncuya odaklanmayı tercih etti. Bu arada, Rodri'nin sahip olduğu yeteneğe sahip olmamalarına rağmen oyun kuruculuğu için Tchouameni, Valverde ve Camavinga'ya güvenmeyi sürdürüyor.

Atakların kurgulanması ve oyun kuruculuğu, Mourinho'nun ekibi için tamamlanmamış bir görev olarak öne çıkıyor. Arda Güler veya Trent Alexander-Arnold, mecburi çözümler olabilir; ancak tüm bu seçenekler Rodri'nin sunabildiklerinden uzak.

Bu nedenle beyaz takım, kış transfer dönemine hazırlanmak üzere harekete geçti. Bu, kulübün bu mevkideki eksikliğini giderebileceği bir pencere olup, yazın kendisiyle daha önce anılan ve piyasada uygun bir fırsat olabilecek bir isim üzerinden değerlendirilebilir: Arsenal'in yıldızı Martin Zubimendi.

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Zubimendi'nin Arsenal'deki rolünün gerilemesi

    İngiltere'de ise, oyuncunun Arsenal'deki rolünün gerilemesinin ardından bunun gerçekleşebileceğine dair tahminler belirmeye başladı. Zubimendi, topçuların bu sezon oynadığı beş resmi maça yedek kulübesinde başladı.

    En dikkat çekici olansa, Şampiyonlar Ligi'ndeki Napoli ile oynanan büyük karşılaşmada Diego Armando Maradona Stadı'nda yedek kulübesinde oturması oldu; burada yalnızca 8 dakika süre aldı.

    Zubimendi'nin yedek kulübesinde oturma çilesi geçen sezonun sonundan bu yana uzayıp geldi. Örneğin Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain karşısında yedek kulübesinde oturmuş, ardından uzatmalarda oyuna girmişti.

    Her ne kadar uzun süredir iyi performanslar sergilese de, teknik direktör Mikel Arteta onun mevkisinde başka oyuncuları tercih etti; bu da eski Real Sociedad oyuncusunun moral durumunu etkileyebilir.

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    Zubimendi, Rodri'nin sakatlığının ardından İspanya'nın orta sahasına liderlik etti

    Real Madrid, Zubimendi'yi planlarına ciddi biçimde dahil ediyor; İspanya Milli Takımı'yla çıktığı maçları da göz önünde bulunduruyor. Nitekim Rodri ciddi bir sakatlık yaşadığında, İspanya Milli Takımı'nın orta sahasının liderliğini Zubimendi üstlenmişti.

    Oyuncu, EURO 2024 finalinin ikinci yarısı ve 2026 Dünya Kupası finalinin uzatmaları gibi belirleyici anlarda da boy gösterdi.

    Arsenal, geçen sezon onu kadrosuna katmak için 70 milyon euro ödedi ve kendisiyle 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzaladı.

    Piyasa değerinin de benzer rakamlar civarında seyretmesi bekleniyor; böylece Arsenal yatırdığı paranın karşılığını geri alabilecek, ayrıca bu meblağ Real Madrid için devasa sayılmaz.

    Bununla birlikte, Martin Zubimendi'nin hizmetlerine talip olacak başka kulüpler de olacak; örneğin Xabi Alonso'nun yönetimindeki Chelsea. Alonso, Real Madrid'de görev almaya aday olduğu dönemde de onu projesine katmayı düşünmüştü, ancak Florentino Perez kendisiyle anlaşmamıştı.

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