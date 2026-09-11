Real Madrid, Rodri ile anlaşma fırsatını tepti ve şimdi bunun bedelini ağır ödüyor. Orta sahasında yaşadığı eksiklikler, Barcelonalı oyuncunun sunduğu seviyede bir orta saha oyuncusunun yokluğunda Inter Milan karşısında gün yüzüne çıktı.

Sport gazetesi, bir haberinde teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibinin maçlara hükmedemediğini ve Vinicius, Mbappe ve Bellingham'a son üçlük bölgede atakları sonuçlandırma fırsatı vermek için temel silahını hızlı geçiş oyunlarına dayandırdığını aktardı.

Ancak rakipler topu ondan kapabiliyor, ardından tehlike oluşturup gol fırsatları yaratabiliyor. Real Madrid, Rodri ile anlaşmak için elinden gelen her şeyi yapmazken, Courtois beyaz takımı büyük hasarlardan kurtardı.

Real Madrid, Barcelona'nın reddettiği Bernardo Silva gibi daha hücumcu bir eğilime sahip bir oyuncuya odaklanmayı tercih etti. Bu arada, Rodri'nin sahip olduğu yeteneğe sahip olmamalarına rağmen oyun kuruculuğu için Tchouameni, Valverde ve Camavinga'ya güvenmeyi sürdürüyor.

Atakların kurgulanması ve oyun kuruculuğu, Mourinho'nun ekibi için tamamlanmamış bir görev olarak öne çıkıyor. Arda Güler veya Trent Alexander-Arnold, mecburi çözümler olabilir; ancak tüm bu seçenekler Rodri'nin sunabildiklerinden uzak.

Bu nedenle beyaz takım, kış transfer dönemine hazırlanmak üzere harekete geçti. Bu, kulübün bu mevkideki eksikliğini giderebileceği bir pencere olup, yazın kendisiyle daha önce anılan ve piyasada uygun bir fırsat olabilecek bir isim üzerinden değerlendirilebilir: Arsenal'in yıldızı Martin Zubimendi.

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