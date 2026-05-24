Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Premier Lig'den düşse bile takımda kalacağını vurguluyor
De Zerbi, Tottenham'ın uzun vadeli projesine bağlılığını açıkladı
İkinci lige düşme tehlikesi her ne kadar başa bela olsa da, De Zerbi, Tottenham Hotspur Stadyumu’ndan hemen ayrılacağına dair spekülasyonları yatıştırmak için harekete geçti. Eski Brighton teknik direktörü, geçici teknik direktör Igor Tudor’un yerine geçtiğinde önemli bir beş yıllık sözleşme imzalamıştı ve lig sıralaması ne olursa olsun bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmeye kararlı.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, düşünülemez bir durumun gerçekleşmesi halinde görevine devam edip etmeyeceği sorusuyla karşılaştı. Kararlı bir tavır sergileyen De Zerbi, “Evet, her şeyi teyit ediyorum. Benim için Tottenham’ın teknik direktörü olmak hala bir onur. Pazar günü küme düşme mücadelesi için oynasak bile bu bir sorun değil. Futbolu, lig sıralamasından ve oyunun seviyesinden daha önemli bir şey olarak görüyorum” dedi.
Hayatta kalma görevi kritik bir noktaya geldi
Sezonun zirveye ulaştığı bu dönemde N17'deki durum oldukça hassas. Spurs, küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde yer alıyor ve sadece Everton'ı yenerek ligde kalmayı garantileyebileceklerini biliyor. Eğer bir aksilik yaşarlarsa, West Ham bu durumu değerlendirip onları geçerek 17. sıraya yükselmeye hazır bekliyor; bu da Tottenham'ın üst ligdeki uzun soluklu macerasını sona erdirebilir.
De Zerbi, Mart ayı sonunda göreve geldiğinde kulübün durumunu göz önünde bulundurarak, bu görevin zorluğunun kendisini şaşırtmadığını belirtiyor. "Buraya orta sıralarda bir takımın başına gelmedim," diye açıklıyor. "Durum böyleydi, daha fazla maç vardı ama çok da farklı bir durum değildi. Buraya geldim çünkü hedefe ulaşmak için doğru koşulların, doğru niteliklerin ve oyuncuların olduğunu düşündüm."
De Zerbi, lig sıralamasının ötesine bakıyor
İtalyan teknik adamın felsefesi, ligin prestijinden ziyade projeyle kurulan köklü bir bağı işaret ediyor. Futbolun “sıralamadan daha fazlası” olduğunu belirterek, kaotik bir dönemin ardından istikrar arayışında olan taraftarların yanında yer aldı. Avrupa piyasasında değeri hâlâ yüksek olan bir teknik direktör için bu, cesur bir duruş.
İster Premier Lig'de teknik direktörlük yapsın, ister Championship sezonuna hazırlansın, De Zerbi, West Ham'ın sonuçlarının veya ligdeki son sıralamasının fikrini değiştirmeyeceği konusunda kararlı. "Beş yıllık sözleşmeyi imzalarken, gelecek sezon 'ne olursa olsun' kulüpte kalacağım konusunda ısrar ettim," diye tekrarladı.
Everton maçına odaklanmak
Spurs, Everton'ı ağırlamaya hazırlanırken İtalyan teknik adam tam bir konsantrasyon talep ediyor ve bu kalma mücadelesinin büyük bir Avrupa finali kadar baskı yarattığını iddia ediyor. Henüz bir yıl önce Bilbao'da Avrupa Ligi'ni kazanan takım için Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki durumun kontrastı çarpıcı.
"Tottenham-Everton maçında oynamak, Avrupa Ligi finalinde oynamaktan yüzde 100 daha zor. Baskı açısından tamamen farklı, ancak bu maçı kazanırsak başka bir gurur, başka bir duygu, başka bir his yaşayacağız," diye konuştu De Zerbi.