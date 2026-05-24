İkinci lige düşme tehlikesi her ne kadar başa bela olsa da, De Zerbi, Tottenham Hotspur Stadyumu’ndan hemen ayrılacağına dair spekülasyonları yatıştırmak için harekete geçti. Eski Brighton teknik direktörü, geçici teknik direktör Igor Tudor’un yerine geçtiğinde önemli bir beş yıllık sözleşme imzalamıştı ve lig sıralaması ne olursa olsun bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmeye kararlı.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, düşünülemez bir durumun gerçekleşmesi halinde görevine devam edip etmeyeceği sorusuyla karşılaştı. Kararlı bir tavır sergileyen De Zerbi, “Evet, her şeyi teyit ediyorum. Benim için Tottenham’ın teknik direktörü olmak hala bir onur. Pazar günü küme düşme mücadelesi için oynasak bile bu bir sorun değil. Futbolu, lig sıralamasından ve oyunun seviyesinden daha önemli bir şey olarak görüyorum” dedi.