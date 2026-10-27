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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Rivera: "FIGC başkanlığı mı? Malagò ve Galliani bu görevi yapabilecek durumda değil, ben yapmalıyım"

AC Milan
İtalya
G. Rivera
Serie A

Eski Ballon d'Or sahibi: "Ben oraya gider, futbolu iyileştirirdim; o ikisi bunu yapabilecek durumda değil"

"Futbol Federasyonu başkanı Galliani mi, Malagò mu? Ben Rivera derim. Bu görevi ben üstlenmeliyim ama bunu pek anlamıyorlar. Yapabileceklerinden de emin değilim."


Bu sözler Gianni Rivera'ya ait. Milan ve İtalya millî takımının sembol isimlerinden olan ve 1969'da Ballon d'Or ödülünü kazanan eski futbolcu, Un Giorno da Pecora programı için Radio1'e konuştu.


1943 doğumlu Rivera sözlerini şöyle sürdürdü: "Oraya futboldan anlayan biri giderse tehlikeli olur. Ben oraya gider, futbolla ilgilenirdim. O ikisi bunu yapabilecek durumda değil."

  • Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanması hakkında Rivera (Omar Sivori, Paolo Rossi, Roberto Baggio ve Fabio Cannavaro ile birlikte bu ödülü kazanan beş İtalyandan biri) şöyle diyor: "Bu doğru seçim, ben de ödülü İngiliz forvete verirdim."

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