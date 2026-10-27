Rivera: "FIGC başkanlığı mı? Malagò ve Galliani bu görevi yapabilecek durumda değil, ben yapmalıyım"

"Futbol Federasyonu başkanı Galliani mi, Malagò mu? Ben Rivera derim. Bu görevi ben üstlenmeliyim ama bunu pek anlamıyorlar. Yapabileceklerinden de emin değilim."





Bu sözler Gianni Rivera'ya ait. Milan ve İtalya millî takımının sembol isimlerinden olan ve 1969'da Ballon d'Or ödülünü kazanan eski futbolcu, Un Giorno da Pecora programı için Radio1'e konuştu.





1943 doğumlu Rivera sözlerini şöyle sürdürdü: "Oraya futboldan anlayan biri giderse tehlikeli olur. Ben oraya gider, futbolla ilgilenirdim. O ikisi bunu yapabilecek durumda değil."