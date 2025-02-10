Real Madrid soyunma odasını sarsan Vinicius iddiası: Başta Modric olmak üzere herkes ondan bıktı!

Getty ImagesUğur AktanReal Madrid soyunma odasını sarsan Vinicius iddiası: Başta Modric olmak üzere herkes ondan bıktı!Vinicius JuniorReal MadridTransfersL. ModricLa LigaYeni bir habere göre, Vinicius Junior, Real Madrid takım arkadaşlarıyla arası açıldıktan sonra Suudi Arabistan'a şaşırtıcı bir transfer yapabilir.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorVinicius, Real'de popülerliğini kaybediyorModric onu eleştirdiSuudi Arabistan'a geçişi düşünüyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱