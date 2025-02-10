Vinicius Jr.Getty Images
Uğur Aktan

Real Madrid soyunma odasını sarsan Vinicius iddiası: Başta Modric olmak üzere herkes ondan bıktı!

Vinicius JuniorReal MadridTransfersL. ModricLa Liga

Yeni bir habere göre, Vinicius Junior, Real Madrid takım arkadaşlarıyla arası açıldıktan sonra Suudi Arabistan'a şaşırtıcı bir transfer yapabilir.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • Vinicius, Real'de popülerliğini kaybediyor
  • Modric onu eleştirdi
  • Suudi Arabistan'a geçişi düşünüyor
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱

Gelecek maç