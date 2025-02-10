Real Madrid soyunma odasını sarsan Vinicius iddiası: Başta Modric olmak üzere herkes ondan bıktı!

Yeni bir habere göre, Vinicius Junior, Real Madrid takım arkadaşlarıyla arası açıldıktan sonra Suudi Arabistan'a şaşırtıcı bir transfer yapabilir.

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Modric onu eleştirdi

Suudi Arabistan'a geçişi düşünüyor GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱