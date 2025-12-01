Real Madrid soyunma odasında Xabi Alonso krizi

Real Madrid’in son hayal kırıklığı, küme düşme hattındaki Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaşandı. La Liga’daki son üç karşılaşmalarından da galibiyet çıkaramadılar, Rayo Vallecano ve Elche maçlarında da puan kaybetmişlerdi ve şimdi ezeli rakipleri Barcelona’nın bir puan gerisindeler. İlginç bir şampiyonluk yarışı daha yaşanıyor.

Alonso’nun ekibi, 16 Kasım’da Santiago Bernabéu’da oynanan bir NFL karşılaşmasından bu yana tüm kulvarlarda üst üste dört maçı deplasmanda oynadı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos karşısında 4-3’lük zorlu bir galibiyet aldılar. Ancak son dönemdeki kötü performanslar ve unutulmak istenen sonuçların ardından soyunma odasında “fikir ayrılıkları” yaşandığını The Athletic aktarıyor.

Yine de şu an için bunun oyuncular arasındaki ilişki üzerinde “kayda değer bir etkisi” olmadığı belirtiliyor.