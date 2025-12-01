Getty
Real Madrid soyunma odasında Xabi Alonso krizi
Real Madrid, La Liga zirvesinden uzaklaştı
Real Madrid’in son hayal kırıklığı, küme düşme hattındaki Girona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yaşandı. La Liga’daki son üç karşılaşmalarından da galibiyet çıkaramadılar, Rayo Vallecano ve Elche maçlarında da puan kaybetmişlerdi ve şimdi ezeli rakipleri Barcelona’nın bir puan gerisindeler. İlginç bir şampiyonluk yarışı daha yaşanıyor.
Alonso’nun ekibi, 16 Kasım’da Santiago Bernabéu’da oynanan bir NFL karşılaşmasından bu yana tüm kulvarlarda üst üste dört maçı deplasmanda oynadı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos karşısında 4-3’lük zorlu bir galibiyet aldılar. Ancak son dönemdeki kötü performanslar ve unutulmak istenen sonuçların ardından soyunma odasında “fikir ayrılıkları” yaşandığını The Athletic aktarıyor.
Yine de şu an için bunun oyuncular arasındaki ilişki üzerinde “kayda değer bir etkisi” olmadığı belirtiliyor.
Suç kimde? Bernabeu’da parmaklar birbirini gösteriyor
Yine de Alonso bir süredir eleştirilerin odağında. Ekim ayında, Madrid’deki birçok A takım oyuncusunun “kişisel yaklaşımından ve bazı futbol anlayışlarından memnun olmadığı” ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Bernabéu’da Alonso ile oyuncular arasında olası sorunları masaya yatırmak için bir toplantı yapıldı. Kylian Mbappé, Federico Valverde ve Eduardo Camavinga gibi yıldızlar, takım içinde bir bölünme olduğu iddialarını bastırmaya çalıştı.
Ancak The Athletic’e göre, “Alonso’nun yöntemlerinden hâlâ ikna olmayan oyuncular ile sorunun teknik direktörle ilgisi olmadığını savunanlar” arasında bir karışım var. İkinci grupta olduğu söylenen bir isim şu ifadeyi kullanıyor: “Bu teknik direktörün sorunu değil, bu çok açık.”
Bernabéu’dan bir başka kaynak ise şunu söylüyor: “Sorun Xabi değil. Mbappé, Vinicius Junior ve Jude Bellingham birbiriyle uyumsuz; bu üçlüyle dengeli bir takım kuramazsınız.” Ayrıca Alonso’nun mesajlarının “oyunculara tam olarak ulaşmadığı”, bu nedenle sahada kopuk ve uyumsuz bir görüntü oluştuğu öne sürülüyor.
Alonso’nun sınavı: Real Madrid teknik direktörünü zor günler bekliyor
Teknik ekipten bazı isimler, Alonso’nun selefi Carlo Ancelotti’den devraldığı “dinamiği değiştirme” konusunda ne kadar zor bir görevle karşı karşıya olduğunu kabul ediyor. Karşılaştığı problemlere hızlı bir çözüm bulmak pek mümkün görünmüyor.
Bu nedenle eski Real Madrid orta sahası, şu an için koltuğu açısından acil bir baskı altında değil. Yine de yaklaşan maçların, Çarşamba günü Athletic Club deplasmanıyla başlayarak, “sadece sonuçlar açısından değil, imaj açısından da önemli” olduğu bildiriliyor.
Kulüpten bir kaynak, takımın şu anda “çok zor bir dönemden geçtiğini” çünkü Real’in “çok kötü oynadığını” söylüyor; küme hattındaki Girona ile deplasmandaki o beraberlik de bir “felaket” olarak değerlendiriliyor.
Doğru isim mi? Alonso kendini kanıtlamak zorunda
Bu tablo, yalnızca 25 maçta takımın başında olan Alonso için pek iyi görünmüyor. Bu maçların 18’ini kazanırken sadece üçünde mağlup oldu.
Madrid’e dönmeden önce Almanya’da Bayer Leverkusen ile elde ettiği başarı büyük yankı uyandırmıştı; 2023-24 sezonunda Bundesliga’yı namağlup şampiyon tamamlamıştı. Ancak orada bile bazı önemli isimler, İspanya’ya dönüşüyle birlikte yaklaşımını eleştirmiş ve başarı herkesi memnun etmeye yetmemişti. Benzer tartışmalar şimdi Bernabéu’da yaşanıyor. Yine de Alonso’nun bu sezon işleri yoluna koymak için hâlâ bolca zamanı var, üstelik Barcelona’ya karşı bir galibiyet de aldı ve elindeki kadro büyük başarılar elde edebilecek güçte.
Ancak Mbappé, Bellingham, Vinicius ve diğer yıldızların, kolektif başarılar için onun vizyonuna tam olarak inanması şart.
