Real Madrid’in Liverpool’u yağmalaması devam edecek!

Getty Images SportUğur AktanReal Madrid’in Liverpool’u yağmalaması devam edecek!I. KonateReal MadridTransfersT. Alexander-ArnoldLiverpoolPremier LigLa LigaReal Madrid, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Ibrahima Konate için harekete geçiyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorReal Madrid, Konate'yi bedelsiz transfer etmek istiyorLos Blancos, Alexander-Arnold'u kadrosuna kattıFransız oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl bitiyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱