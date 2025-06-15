Real Madrid’in Liverpool’u yağmalaması devam edecek!

Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Ibrahima Konate için harekete geçiyor.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Real Madrid, Konate'yi bedelsiz transfer etmek istiyor

Los Blancos, Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı

Fransız oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl bitiyor GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱