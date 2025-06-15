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Ibrahima KonateGetty Images Sport
Uğur Aktan

Real Madrid’in Liverpool’u yağmalaması devam edecek!

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Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Ibrahima Konate için harekete geçiyor.

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