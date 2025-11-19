Real Madrid'in eski forveti, Endrick'in Lyon'a transfer olması gerektiğini söyledi

The Athletic’e konuşan Mariano Díaz, Endrick ile kendi kariyeri arasında paralellikler gördüğünü söyledi ve Real Madrid’den ayrılmanın kulüple bağların tamamen koptuğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Mariano şu ifadeleri kullandı: “Eğer Endrick ayrılmak zorunda kalırsa ya da yeterince oynayamayan bir oyuncu yurt dışına gitmek zorundaysa, ona şunu söylerim: Bundan keyif al. İlk 11 oynayacağın bir takıma gidiyorsan bu başına gelebilecek en iyi şeydir.”

Düzenli olarak sahaya çıkmanın oyuncular için gerçek bir ispat alanı olduğunu söyleyen Mariano sözlerine şöyle devam etti: “Sana güvenip seni ilk 11’e koyduklarında kendini kanıtlama şansın olur. Üç maçta bir birkaç dakika oynamakla olmaz, kendini gösteremezsin. Ama düzenli oynadığında birçok şeyi kanıtlarsın. Endrick bu şekilde ayrılırsa, ileride Madrid’e geri dönmesi de mümkün.”