Real Madrid'in eski forveti, Endrick'in Lyon'a transfer olması gerektiğini söyledi
Endrick’in Real Madrid’de sezonu durma noktasına geldi
Real Madrid, Endrick’i 2022 yılında Palmeiras’tan 60 milyon euroya kadar çıkabilen bir anlaşmayla kadrosuna katmıştı. Carlo Ancelotti yönetimindeki ilk sezonunda 37 maçta 7 gol atan genç yıldız umut vermişti ancak yeni sezona girirken yaşadığı sakatlıklar gelişimini olumsuz etkiledi. Kulüp Dünya Kupası’nı ve yeni sezonun ilk haftalarını kaçırmasına neden olan hamstring sakatlığı, Endrick’in ritmini bozdu. Sakatlıktan döndüğünde ise bu kez yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun hücumdaki tercihleri değişmişti. Bu nedenle Endrick, bu ay Valencia karşısında sadece 11 dakika süre alabildi ve sezon boyunca istikrarlı forma şansı bulamadı. Düzenli oynayamaması, özellikle gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi genç futbolcunun gelişimi konusunda endişeleri artırıyor.
Mariano’dan Endrick’e tavsiye: “Yurtdışına gitmekten çekinme”
The Athletic’e konuşan Mariano Díaz, Endrick ile kendi kariyeri arasında paralellikler gördüğünü söyledi ve Real Madrid’den ayrılmanın kulüple bağların tamamen koptuğu anlamına gelmediğini vurguladı.
Mariano şu ifadeleri kullandı: “Eğer Endrick ayrılmak zorunda kalırsa ya da yeterince oynayamayan bir oyuncu yurt dışına gitmek zorundaysa, ona şunu söylerim: Bundan keyif al. İlk 11 oynayacağın bir takıma gidiyorsan bu başına gelebilecek en iyi şeydir.”
Düzenli olarak sahaya çıkmanın oyuncular için gerçek bir ispat alanı olduğunu söyleyen Mariano sözlerine şöyle devam etti: “Sana güvenip seni ilk 11’e koyduklarında kendini kanıtlama şansın olur. Üç maçta bir birkaç dakika oynamakla olmaz, kendini gösteremezsin. Ama düzenli oynadığında birçok şeyi kanıtlarsın. Endrick bu şekilde ayrılırsa, ileride Madrid’e geri dönmesi de mümkün.”
Mariano’nun kariyerinde yaşadığı dönüm noktası, şimdi Endrick’in karşısında
Dominik Cumhuriyeti Milli Takımı’nda forma giyen Mariano Díaz, Real Madrid’de forma şansı beklemenin nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyor.
2016-17 sezonunda A takıma yükselen golcü oyuncu, 14 maçta 5 gol atmıştı ancak çoğu zaman Karim Benzema, Gareth Bale ve Cristiano Ronaldo’dan oluşan ünlü “BBC” hücum hattının arkasında beklemek zorunda kaldı. O sezon Los Blancos, Şampiyonlar Ligi’ni kazanıp son yılların en başarılı dönemlerinden birini yaşarken Mariano’nun rolü sınırlı kalmıştı.
O dönemle ilgili şöyle konuştu: “Oynadığım en iyi takımlardan biriydi çünkü sadece ilk 11 değil, basının ‘Plan B’ dediği kadro da inanılmaz güçlüydü. Komik geliyordu ama aslında Plan B, Plan A kadar iyiydi.”
Sezon sonunda Mariano, düzenli oynamak için Lyon’a transfer olmuştu ve bugün bu kararının kariyer gelişimi açısından kritik bir adım olduğunu söylüyor. Ancak Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a şok ayrılığının ardından bir yıl sonra tekrar Madrid’e döndü. “Madrid seni istiyorsa hayır diyemezsin. Bana bu kez her şeyin farklı olacağı söylendi, bu yüzden geri dönmek istedim.”
Fakat sakatlıklar ilerlemesini engelledi ve Mariano, 2023’te ayrılana kadar yeniden yedek kulübesine mahkûm oldu.
Brezilyalı yıldız adayı Endrick için Lyon “doğru adım” olarak görülüyor
Endrick ile ilgilenen kulüpler arasında Manchester United da bulunuyordu. Kulüp, Benjamin Sesko’nun sakatlığı sonrası Endrick’i potansiyel bir alternatif olarak değerlendiriyordu. Ancak 19 yaşındaki oyuncu tercihini Lyon’dan yana kullandı, çünkü Fransız ekibini düzenli forma şansı bulabileceği, özgüven kazanabileceği ve 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosunda kalabilmesini sağlayacak bir kulüp olarak görüyor.
Real Madrid ise başlangıçta oyuncuyu La Liga içindeki bir takıma kiralamayı tercih ediyordu. Böylece hem İspanya’ya adaptasyonu kolaylaşacak hem de altı ay içinde alacağı İspanyol vatandaşlığı süreci daha düzenli ilerleyecekti. Fakat Endrick, konumdan çok sahaya çıkma garantisini öncelik haline getirerek yurt dışında oynamakta ısrar etti.
Brezilya Millî Takımı’nın yeni teknik direktörü olan Carlo Ancelotti, genç yıldızı henüz hiçbir milli ara döneminde kadroya çağırmadı. Ancak o da Endrick’in gelişimi için düzenli oynaması gerektiğini vurguluyor. Ancelotti şöyle konuştu: “Kendisi ve çevresiyle en doğru kararı düşünmeli. Kulüple konuşmalı. Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026’da oynayabilir ama 2030’da da oynayabilir, 2034’te de… Hatta belki 2038’de bile (gülüyor). Önemli olan yeniden sahaya çıkıp kalitesini göstermesi.”
