Real Madrid efsanesi Raul’un yeni takımı netleşti

Schalke, Real Madrid'in tüm zamanların en iyi golcüsü olan Raul Gonzalez'i Bundesliga'ya geri dönmelerine yardım etmesi için istiyor.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Schalke, Raul'u takımın başına getirmek

İspanyolun bu yaz Castilla'daki görevinden ayrılması bekleniyor

Raul, 2010 ile 2012 yılları arasında Schalke için oynadı WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱