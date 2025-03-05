Raul SchalkeAFP
Uğur Aktan

Real Madrid efsanesi Raul’un yeni takımı netleşti

TransfersSchalke 04Real MadridReal Madrid CastillaBundesliga IIBundesliga ILa Liga

Schalke, Real Madrid'in tüm zamanların en iyi golcüsü olan Raul Gonzalez'i Bundesliga'ya geri dönmelerine yardım etmesi için istiyor.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • Schalke, Raul'u takımın başına getirmek
  • İspanyolun bu yaz Castilla'daki görevinden ayrılması bekleniyor
  • Raul, 2010 ile 2012 yılları arasında Schalke için oynadı
WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱