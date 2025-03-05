Real Madrid efsanesi Raul’un yeni takımı netleşti

AFPUğur AktanReal Madrid efsanesi Raul’un yeni takımı netleştiTransfersSchalke 04Real MadridReal Madrid CastillaBundesliga IIBundesliga ILa LigaSchalke, Real Madrid'in tüm zamanların en iyi golcüsü olan Raul Gonzalez'i Bundesliga'ya geri dönmelerine yardım etmesi için istiyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorSchalke, Raul'u takımın başına getirmekİspanyolun bu yaz Castilla'daki görevinden ayrılması bekleniyorRaul, 2010 ile 2012 yılları arasında Schalke için oynadıWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱