Real Madrid efsanesi, Lamine Yamal'ı yerin dibine soktu!

Zamorano şöyle dedi: "Lamine'yi (Real Madrid'e) transfer etmezdim. O bir yıldız, ama Real Madrid oyuncusu olmanın özünü taşımıyor. Pedri'yi transfer ederdim, o bir fenomen ve bunu konuşmadan yapıyor. Alçakgönüllü, sadece gerektiği kadar konuşuyor ve özü bu. Lamine Yamal'da Madrid'in ruhu ve özü yok. Barcelona'ya uygun, ama buraya değil. Bu başka bir hikaye, tamamen farklı bir kulüp. Real Madrid, klas ve kültür sahibi bir takım. Oyuncular bunu temsil etmelidir."

Şöyle ekledi: "Messi'nin bizim çaldığımızı söylediğini hiç duymadım ve o dünyanın en iyisiydi. Konuştuğu şeyler için bu kadar ilgi gören 17 yaşındaki bir çocuk... Bence yapmamız gereken şey bunu sahada ve daha sonra da diğerlerinde göstermek. Barcelona, Lamine Yamal'ı doğru yola sokmaya çalışmalı. Ancak o zaman böyle büyük bir oyuncu olabilir. Miras bırakan oyuncular başka bir soydan gelir."