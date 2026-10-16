Antonio Raimondo, Frosinone forması giyen forvet, bu akşam Sassuolo'ya karşı 4-2 kazanılan maçta hat-trick yapmasının ardından DAZN'a: "Ben büyük golcüler gibi miyim? Bu kıyaslamalar fazla iddialı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya, hocamın söylediklerini uygulamaya ve takıma yardımcı olmaya odaklanıyorum," dedi. Raimondo, ligde yedi haftada 7 gol attı ve bu akşam itibarıyla ligin gol kralı oldu.
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Raimondo hız kesmiyor: "Ama kıyaslamalar fazla iddialı"
"Kariyerimde katettiğim yolun büyük bölümünü hocama borçluyum. Bok gibi oynadığım bir sezonun ardından gelmiştim" diyen 2004 doğumlu oyuncu, TMW'nin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun sayesinde kayda değer ilerleme kaydediyorum. Ona sadece teşekkür ediyorum".
Son olarak, "Sezon başında sana inanan fantezi futbol menajerlerine ne diyorum? Güvenleri için onlara teşekkür ediyorum" dedi.
Ardından SKY'a konuştu: "En güzeli üçüncü goldü. Profesyonel kariyerimde ilk hat-trick'imi yapmak harika bir duygu. Topu herkese imzalattım".
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