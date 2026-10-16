"Kariyerimde katettiğim yolun büyük bölümünü hocama borçluyum. Bok gibi oynadığım bir sezonun ardından gelmiştim" diyen 2004 doğumlu oyuncu, TMW'nin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun sayesinde kayda değer ilerleme kaydediyorum. Ona sadece teşekkür ediyorum".





Son olarak, "Sezon başında sana inanan fantezi futbol menajerlerine ne diyorum? Güvenleri için onlara teşekkür ediyorum" dedi.





Ardından SKY'a konuştu: "En güzeli üçüncü goldü. Profesyonel kariyerimde ilk hat-trick'imi yapmak harika bir duygu. Topu herkese imzalattım".



