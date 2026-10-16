24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Raimondo FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Raimondo hız kesmiyor: "Ama kıyaslamalar fazla iddialı"

A. Raimondo
Frosinone
Serie A

Serie A gol krallığında zirvede yer alan Frosinone'nin forveti konuşuyor

Antonio Raimondo, Frosinone forması giyen forvet, bu akşam Sassuolo'ya karşı 4-2 kazanılan maçta hat-trick yapmasının ardından DAZN'a: "Ben büyük golcüler gibi miyim? Bu kıyaslamalar fazla iddialı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya, hocamın söylediklerini uygulamaya ve takıma yardımcı olmaya odaklanıyorum," dedi. Raimondo, ligde yedi haftada 7 gol attı ve bu akşam itibarıyla ligin gol kralı oldu.

  • "Kariyerimde katettiğim yolun büyük bölümünü hocama borçluyum. Bok gibi oynadığım bir sezonun ardından gelmiştim" diyen 2004 doğumlu oyuncu, TMW'nin aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun sayesinde kayda değer ilerleme kaydediyorum. Ona sadece teşekkür ediyorum".


    Son olarak, "Sezon başında sana inanan fantezi futbol menajerlerine ne diyorum? Güvenleri için onlara teşekkür ediyorum" dedi.


    Ardından SKY'a konuştu: "En güzeli üçüncü goldü. Profesyonel kariyerimde ilk hat-trick'imi yapmak harika bir duygu. Topu herkese imzalattım".


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
ATA

ATA

Serie A

25 Eki 2026

FRC

FRC