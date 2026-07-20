PSG, Real Madrid ve Barcelona’nın hedefindeki oyuncuyu transfer etmekten vazgeçti

PSG, yaz transfer döneminde LOSC Lille’in en değerli oyuncusu Bouaddi’yi kadrosuna katma yarışından ani bir şekilde çekilme kararı aldı. Sezonun başlarında genç oyuncunun transfer olasılığı konusunda bir dizi ön araştırma yapsa da, kulüp yöneticileri bu dinamik orta saha oyuncusundan uzaklaşmaya yönelik stratejik bir karar aldı.

L'Equipe'e göre, Parisli dev kulüp, Luis Enrique'nin kadrosuna yeni bir orta saha oyuncusu katmayı öncelikli bir hedef olarak görmeme kararı aldı. Bouaddi dosyasını rafa kaldırmanın ardındaki mantık, kulübün mevcut genç çekirdeği için net bir yol haritası çizme konusundaki ortak istektir. Senny Mayulu, Fabián Ruiz ve Lucas Beraldo ile yakın zamanda yapılan sözleşme uzatmalarının yanı sıra Desire Doue’nin takımdaki yapısal rolünün giderek artması nedeniyle kulüp, orta saha konusunda tam anlamıyla güvende hissediyor.



