AFP
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PSG, Real Madrid ve Barcelona’nın hedefindeki oyuncuyu transfer etmekten vazgeçti
Paris, Kendi Yetiştirdiği Yetenekleri Korumaya Yönelik İlgi Gösteriyor
PSG, yaz transfer döneminde LOSC Lille’in en değerli oyuncusu Bouaddi’yi kadrosuna katma yarışından ani bir şekilde çekilme kararı aldı. Sezonun başlarında genç oyuncunun transfer olasılığı konusunda bir dizi ön araştırma yapsa da, kulüp yöneticileri bu dinamik orta saha oyuncusundan uzaklaşmaya yönelik stratejik bir karar aldı.
L'Equipe'e göre, Parisli dev kulüp, Luis Enrique'nin kadrosuna yeni bir orta saha oyuncusu katmayı öncelikli bir hedef olarak görmeme kararı aldı. Bouaddi dosyasını rafa kaldırmanın ardındaki mantık, kulübün mevcut genç çekirdeği için net bir yol haritası çizme konusundaki ortak istektir. Senny Mayulu, Fabián Ruiz ve Lucas Beraldo ile yakın zamanda yapılan sözleşme uzatmalarının yanı sıra Desire Doue’nin takımdaki yapısal rolünün giderek artması nedeniyle kulüp, orta saha konusunda tam anlamıyla güvende hissediyor.
- AFP
İspanyol devleri yarışta kalmaya devam ediyor
PSG yarıştan çekilmiş olsa da, Bouaddi’yi kadrosuna katma yarışı henüz sona ermiş değil. 18 yaşındaki oyuncu, kendi neslinin en çok rağbet gören yeteneklerinden biri olmaya devam ediyor ve Dünya Kupası’ndaki performansları Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Hem Real Madrid hem de Barcelona, bu orta saha oyuncusuyla sıkı bir şekilde anılmaya devam ediyor.
Şu ana kadar İspanyol devlerinden somut bir teklif gelmemiş olsa da, PSG’nin yarıştan çekilmesi durumu basitleştiriyor. Yerel rakiplerin ortadan kalkmasıyla, Madrid veya Barça’nın müzakereleri hızlandırmaya karar vermeleri halinde önleri artık daha açık. Fransız genç oyuncu, stratejik bir uzun vadeli yatırım olarak görülüyor ve birçok scout, onun en kısa zamanda Avrupa’nın en üst düzey liglerine atılmaya hazır olduğunu düşünüyor.
Milestone Records, Tarihi Bir Dönüm Noktasını Vurguluyor
Lille’in altyapısından hızla yükselen Bouaddi, eski Lille yıldızı Eden Hazard’ın elinde bulunan yaşa ilişkin rekoru aşarak Ligue 1 tarihinde 50 lig maçına çıkan en genç oyuncu oldu.
Fas'ın 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme serüveni sırasında olgunluğu bir kez daha ön plana çıktı. Bouaddi, turnuva boyunca beş maçta forma giydi ve Pele'den sonra Dünya Kupası çeyrek finalinde ilk 11'de yer alan en genç ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.
- Getty Images Sport
Lille, müzakerelerde güçlü konumunu koruyor
Transfer piyasasındaki çılgın hareketliliğe rağmen, Lille Başkanı Olivier Letang perde arkasında büyük bir kurumsal etki gücünü elinde tutuyor. Haziran 2029’a kadar geçerli bir sözleşme uzatmasıyla oyuncunun uzun vadeli geleceğini akıllıca güvence altına alan kulüp yönetimi, acil bir indirimli satışa izin vermek için hiçbir mali baskı altında değil.
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