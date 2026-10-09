AFP
Çeviri:
PSG, Ousmane Dembele ile Nuno Mendes'e izin verdi; yıldız ikili Ligue 1'e dönüşü kaçıracak
Luis Enrique, kadronun fiziksel durumunu yönetiyor
PSG, yaklaşan Ligue 1 maçına en patlayıcı iki yeteneğinden yoksun çıkmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, teknik direktör Luis Enrique ve sportif departmanla birlikte, Dembele ile Mendes’e yoğun fikstürün ardından toparlanmaları için ek izin verme kararı aldı. Bu taktik hamle, oyuncuların hem yurt içi hem de Avrupa cephesinde sezonun kritik bir bölümünden önce yeniden enerji toplamalarını sağlayacak.
Kulüp, uluslararası yıldızlarının üzerindeki ağır fiziksel yükü yönetmek için bu kararı resmen duyurdu. Fransız devinin yayımladığı açıklamada düzenleme şu sözlerle doğrulandı: "Teknik direktör ve sportif direktörle varılan anlaşma doğrultusunda, Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes’e bir dinlenme süresi veriliyor. Sırasıyla 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günü antrenmanlara yeniden başlayacaklar."
- AFP
Dembele ve Mendes'in iş yükü endişeleri
Dinlenme ihtiyacı, her iki oyuncunun da milli takımları adına yoğun şekilde görev aldığı tempolu milli ara döneminden kaynaklanıyor. Dembele, Fransa'nın son dört maçının tamamında forma giydi. Kas problemleri geçmişi göz önüne alındığında bu iş yükü, fiziksel olarak bunu ne kadar sürdürebileceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski Barcelona oyuncusunun bu sezon dikkatli şekilde yönetildiği ilk durum da bu değil; ağustosta benzer nedenlerle Lille deplasmanını daha önce kaçırmıştı.
Benzer şekilde Mendes de Portekiz formasıyla sürekli sahadaydı ve 10 günlük süreçte üst üste dört maça ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki sol bek, PSG'nin hücum sisteminin hayati parçalarından biri. Ancak yüksek yoğunluklu oyun tarzı dikkatli şekilde takip edilmesini gerektiriyor. Bu aranın verilmesi, genişletilmiş Avrupa takviminin yer aldığı bir sezonda Mendes'in tükenmişlik riskiyle karşı karşıya kalmasını önlüyor.
Odak Şampiyonlar Ligi'ne kayıyor
İkili bu cumartesi Parc des Princes'te forma giyemeyecek olsa da, hafta sonunun hemen ardından yeniden kadroya dönmeleri bekleniyor. İki oyuncunun da Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında deplasmana gidecek kadroda yer alması öngörülüyor. PSG, gelecek çarşamba Manchester City ile oynayacağı dev maç için Etihad Stadyumu'na gitmeye hazırlanıyor.
Dembele ile Mendes'in İngiltere deplasmanına dinç çıkması, Enrique için açık bir öncelik. İki oyuncunun sağladığı taktik esneklik, yani Dembele'nin bire bir driblingleri ve Mendes'in bindirmeleri, Premier League ekibine karşı kritik önem taşıyacak.
- AFP
Kadro derinliği sınanıyor
İki düzenli ilk 11 oyuncusunun yokluğu, kenarda bekleyen oyunculara teknik ekibe kendilerini gösterme fırsatı sunuyor. Le Mans'a karşı Ligue 1'e dönüş maçının yönetilebilir bir fikstür olarak görülmesi nedeniyle Enrique'nin ilk 11'inde rotasyona gitmesi ve son bir yıl içinde önemli değişimler geçiren kadronun derinliğini test etmesi bekleniyor. İspanyol teknik adam, yalnızca bireysel yıldız gücüne bel bağlamak yerine kolektif çabanın önemini sık sık vurguladı. Şimdilik odak noktası, Şampiyonlar Ligi'nin göz alıcı ışıkları yeniden sahneye çıkmadan önce sahasında üç puanı almak olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun