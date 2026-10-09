PSG, Ousmane Dembele ile Nuno Mendes'e izin verdi; yıldız ikili Ligue 1'e dönüşü kaçıracak

PSG, yaklaşan Ligue 1 maçına en patlayıcı iki yeteneğinden yoksun çıkmaya hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, teknik direktör Luis Enrique ve sportif departmanla birlikte, Dembele ile Mendes’e yoğun fikstürün ardından toparlanmaları için ek izin verme kararı aldı. Bu taktik hamle, oyuncuların hem yurt içi hem de Avrupa cephesinde sezonun kritik bir bölümünden önce yeniden enerji toplamalarını sağlayacak.

Kulüp, uluslararası yıldızlarının üzerindeki ağır fiziksel yükü yönetmek için bu kararı resmen duyurdu. Fransız devinin yayımladığı açıklamada düzenleme şu sözlerle doğrulandı: "Teknik direktör ve sportif direktörle varılan anlaşma doğrultusunda, Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes’e bir dinlenme süresi veriliyor. Sırasıyla 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günü antrenmanlara yeniden başlayacaklar."







