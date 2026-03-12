PSG-Chelsea, UEFA Pedro Neto hakkında disiplin işlemi başlattı: Ne oldu?

PSG ile Chelsea arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yaşananların ardından UEFA, Blues'un forveti Pedro Neto hakkında soruşturma başlattı. Kvaratskhelia'nın maçı bitiren 4-2'lik golünden kısa bir süre sonra - ardından Gürcü oyuncunun ikinci golü de geldi - eski Lazio oyuncusu, topu kendisine geri vermekte yavaş davrandığını düşündüğü için, bir anlık öfkeyle bir top toplayıcıyı itti. Bu hareket, sahadaki oyuncular arasında bir kavgaya yol açtı, ancak Neto daha sonra çocuktan özür diledi ve maçın sonunda ona formasını hediye etti.