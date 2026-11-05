Ivan Provedel yazın Lazio'dan Inter'e transfer oldu. Görevi, Josep Martinez'e alternatif olmaktı. Dazn iş birliğiyle Betsson.sport'a konuşan kaleci, kariyerini ve kaleciliği nasıl yorumladığını anlattı. Örnek aldığı Francesco Toldo'nun özellikle bir anını yeniden yaşamayı hayal ettiğini de söyledi: Juventus'a karşı yaşanan karamboldeki, gol olup olmadığı tartışılan pozisyonu.
Provedel: "Inter, gerçekleştirdiğim bir hayaldi. Juventus'a karşı Toldo gibi gol atarsam..."
INTER'İN ÇAĞRISI
"Inter beni aradığında biraz inanamadım. Dürüst olmak gerekirse, imzayı atana ve her şey tamamlanana kadar bunu düşünmek ya da boşuna umutlanmak istemedim. Sonra çok mutlu oldum."
KİŞİLİK
"Kendimi anlatan üç kelime? Sakin, içine kapanık, ideal. Peki kaleci olarak? İçine kapanık ve sakin. Maç öncesi ritüelim? Evet, her teknik toplantıdan önce bir arkadaşım beni arar, iki laf ederiz, işte."
Toldo için 15 yaşında kalede
"Küçük yaşta futbol oynamaya başladım, duvara top vururdum. 15 yaşında kaleciliğe başladım. Evde kalede oynamazdım. Toldo'yu görünce kaleciliğe âşık oldum. İşte o zaman, bir gün belki Inter'de de kalecilik yapmayı isteyeceğimi düşünmeye başladım.
Julio Cesar mı? Kedi gibiydi, yetişemeyecek gibi göründüğü toplara yetişirdi. Uçtuğunda insanı heyecanlandırırdı. Bir de çok gülümserdi, onu izlemek güzeldi."
Toldo'nun Juventus'a attığı gol
"Juventus'a attığı gol muhteşemdi. Son anda ceza sahasına çıkıp kafa vurmaya gitti. Varını yoğunu ortaya koydu. Harikaydı, gerçekten harikaydı. Küçüktüm, saat geç olmasına rağmen uyanıktım. Golü attığında evde ortalığı ayağa kaldırdım. Kesinlikle idolümdü. Aynısı benim başıma Inter'de gelirse mi? Umarım son anda ceza sahasına gitmem gerekmez ama gerekirse hocanın bana izin vermesi lazım. Sonra da umarım gol olur. Hadi hayırlısı."
Inter bir rüya
"Futbolcu olmayı düşünebileceğimi anladığımda B planım fizyoterapist olmaktı. Maç öncesindeki baskı mı? Bunu düşünmüyorum, sadece yapmam gerekeni mümkün olan en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorum. Inter oyuncusu olarak ilk hedefim mi? Burada yer alabileceğimi ve takıma katkı sağlayabileceğimi göstermek. Inter forması benim için ne ifade ediyor? Gerçekleşen bir hayal."
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