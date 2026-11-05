"Futbolcu olmayı düşünebileceğimi anladığımda B planım fizyoterapist olmaktı. Maç öncesindeki baskı mı? Bunu düşünmüyorum, sadece yapmam gerekeni mümkün olan en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorum. Inter oyuncusu olarak ilk hedefim mi? Burada yer alabileceğimi ve takıma katkı sağlayabileceğimi göstermek. Inter forması benim için ne ifade ediyor? Gerçekleşen bir hayal."