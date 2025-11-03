Charles Watts'a göre, Gyokeres'in Pazartesi günü Londra Colney'deki antrenmana katılmaması, Arsenal'in Slavia Praha ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına darbe vurdu. Burnley'de 2-0 galip gelen maçta sakin bir vuruşla Arsenal'in ilk golünü atan İsveçli forvet, bacağında rahatsızlık hissedince devre arasında oyundan alındı. Arteta daha sonra forvetin 'kasında bir sorun' olduğunu doğruladı ve sorunun boyutunu belirlemek için daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

Burnley galibiyetinin ardından konuşan Arteta, Gyokeres'in performansını överek şunları söyledi: "Bence bu, onun oynadığı en iyi maçlardan biriydi. Performansı olağanüstüydü - yüksek pres, arkadan koşuları, oyunu bağlama şekli, her şey. Bir şey hissetmesi çok yazık. Bir rahatsızlık nedeniyle onu oyundan çıkarmak zorunda kaldık, bu yüzden bekleyip göreceğiz" dedi. Gyokeres'in antrenmana katılmaması ve Gabriel Martinelli, Kai Havertz ve Gabriel Jesus'un da sakat olması nedeniyle Arsenal'in hücum seçenekleri birdenbire zayıflamış görünüyor.

Gyokeres'in yokluğu, Arteta'yı Prag seyahati için potansiyel bir seçim ikilemiyle karşı karşıya bırakıyor. Turf Moor'da İsveçli oyuncunun yerini alan geçici forvet Mikel Merino, yine hücum hattını yönetmesi istenebilirken, genç forvet Andre Harriman-Annous da kadroya dahil edilebilir. Kepa Arrizabalaga da açıklanmayan nedenlerle antrenmana katılmadı, ancak Martin Zubimendi antrenmana katıldı ancak grup aşamasında üç sarı kart gördüğü için maçta cezalı olacak.