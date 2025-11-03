Getty Images Sport
Premier Lig devi Arsenal'de Viktor Gyokeres şoku!
Gyokeres, Burnley maçında aldığı darbe nedeniyle Arsenal antrenmanını kaçırdı
Charles Watts'a göre, Gyokeres'in Pazartesi günü Londra Colney'deki antrenmana katılmaması, Arsenal'in Slavia Praha ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına darbe vurdu. Burnley'de 2-0 galip gelen maçta sakin bir vuruşla Arsenal'in ilk golünü atan İsveçli forvet, bacağında rahatsızlık hissedince devre arasında oyundan alındı. Arteta daha sonra forvetin 'kasında bir sorun' olduğunu doğruladı ve sorunun boyutunu belirlemek için daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağını söyledi.
Burnley galibiyetinin ardından konuşan Arteta, Gyokeres'in performansını överek şunları söyledi: "Bence bu, onun oynadığı en iyi maçlardan biriydi. Performansı olağanüstüydü - yüksek pres, arkadan koşuları, oyunu bağlama şekli, her şey. Bir şey hissetmesi çok yazık. Bir rahatsızlık nedeniyle onu oyundan çıkarmak zorunda kaldık, bu yüzden bekleyip göreceğiz" dedi. Gyokeres'in antrenmana katılmaması ve Gabriel Martinelli, Kai Havertz ve Gabriel Jesus'un da sakat olması nedeniyle Arsenal'in hücum seçenekleri birdenbire zayıflamış görünüyor.
Gyokeres'in yokluğu, Arteta'yı Prag seyahati için potansiyel bir seçim ikilemiyle karşı karşıya bırakıyor. Turf Moor'da İsveçli oyuncunun yerini alan geçici forvet Mikel Merino, yine hücum hattını yönetmesi istenebilirken, genç forvet Andre Harriman-Annous da kadroya dahil edilebilir. Kepa Arrizabalaga da açıklanmayan nedenlerle antrenmana katılmadı, ancak Martin Zubimendi antrenmana katıldı ancak grup aşamasında üç sarı kart gördüğü için maçta cezalı olacak.
Yeni transfer sonunda Arsenal'in forvet hattında yerini buldu
Gyokeres'in olası sakatlığı, tüm turnuvalarda muhteşem bir formda olan Arsenal için hiç de hoş olmayan bir zamanda geldi. Cumartesi günü Burnley'de elde edilen galibiyet, takımın üst üste dokuzuncu galibiyetini işaret ederken, Premier Lig tablosundaki liderlik farkını altı puana çıkardı. Takımın savunma performansı kusursuzken, hücumda Gyokeres, İngiltere'deki hayatına biraz temkinli bir başlangıç yaptıktan sonra ritmini bulmaya başlamıştı.
25 yaşındaki oyuncunun Arteta'nın sistemine entegrasyonu, Arsenal'in bu sezonki en önemli hikayelerinden biri oldu. Temmuz ayında Sporting CP'den 55 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Gyokeres, Portekiz'de 102 maçta 97 gol attıktan sonra büyük beklentilerle geldi. Fiziksel varlığı ve çalışma temposu, onu Arsenal'in hücumuna değerli bir katkı haline getirdi ve önceki sezonların forvetlerine kıyasla daha geleneksel bir odak noktası oluşturdu.
Gyokeres, Arsenal'in güçlü başlangıcında nasıl kilit rol oynadı?
Gyokeres, yaşadığı aksilikten önce Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nin taleplerine istikrarlı bir şekilde uyum sağlamıştı. Bu sezon tüm turnuvalarda 14 maça çıkan oyuncu, 6 gol attı ve 1.000 dakikadan fazla süre aldı. Katkısı sadece gol atmakla kalmadı, aynı zamanda savunmayı gererek Arsenal'in orta saha oyuncularının etkili bir şekilde hareket edebilmesi için alan yaratma becerisiyle de öne çıktı.
Gyokeres, ceza sahası içindeki dokunuş sayısı açısından ligin en aktif forvetleri arasında yer alıyor ve bu sezon şu ana kadar ceza sahasında 38 hücum hareketi gerçekleştirdi. Baskısı ve top dışı hareketleri, Arteta'nın övgüsünü kazandı. Arteta, İsveçli oyuncunun pozisyon alma zekasının Arsenal'in gelişen hücum düzeninin anahtarı olduğuna inanıyor. Arteta geçtiğimiz günlerde, "O, bizi savunma durumlarından çok hızlı bir şekilde geçişlere götürüyor. Bize, rakiplerin bize karşı savunma şeklini değiştiren bir varlık ve agresiflik katıyor" dedi.
Gyokeres, Arsenal'in Slavia Praha ile oynayacağı UCL maçını kaçıracak gibi görünüyor
Arsenal'in sağlık ekibi, zorlu bir maç maratonu öncesinde Gyokeres'in durumunu değerlendirecek. Martinelli, Havertz ve Jesus'un hepsi sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olması, Gunners'ın hücum gücünün derinliğini sınayacak. Zamanlama özellikle zor, çünkü Şampiyonlar Ligi maçından sadece dört gün sonra Premier League'de Sunderland deplasmanı var, ardından da milli maç arası sonrası Tottenham ile oynanacak yüksek riskli Kuzey Londra derbisi var.
Son dakika sürprizi olmazsa Arsenal, Gyokeres olmadan Prag'a gidecek ve Arteta, hafta ortası maçı için taktiksel değişiklikler yapmak zorunda kalacak. Arsenal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel performansını sürdürmek için favori olacak.
Maçtan sonra, tüm gözler Arteta'nın Gyokeres'in sağlık durumuna ilişkin açıklamasına çevrilecek ve taraftarlar onun iç saha maçlarında oynayıp oynayamayacağı konusunda endişeli olacak. Arsenal'in şu anki ivmesi göz önüne alındığında, kısa süreli bir yokluk yönetilebilir, ancak daha uzun süreli bir yokluk, takımın hücumdaki akıcılığını etkileyebilir.
