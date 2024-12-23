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Everton FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Premier Lig'de korkunç sakatlık: Boynu yırtıldı!

A. YoungEvertonEverton - ChelseaChelseaPremier Lig

Ashley Young, Everton'ın pazar günü Chelsea'ye karşı oynadığı Premier Lig karşılaşması sırasında boynundan kötü bir şekilde sakatlandı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Young, Chelsea karşısında 'boynunu kırdı'
  • 73'üncü dakikada oyundan alındı
  • Man City karşılaşmasını cezalı ve sakat olduğu için kaçıracak
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