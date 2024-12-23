Premier Lig'de korkunç sakatlık: Boynu yırtıldı!

Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerPremier Lig'de korkunç sakatlık: Boynu yırtıldı!A. YoungEvertonEverton - ChelseaChelseaPremier LigAshley Young, Everton'ın pazar günü Chelsea'ye karşı oynadığı Premier Lig karşılaşması sırasında boynundan kötü bir şekilde sakatlandı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaYoung, Chelsea karşısında 'boynunu kırdı'73'üncü dakikada oyundan alındıMan City karşılaşmasını cezalı ve sakat olduğu için kaçıracakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱