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Newcastle United FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock ve Can Özer

Premier Lig'de Callum Wilson şoku! Bunu kimse beklemiyordu...

Newcastle UnitedC. WilsonTransfersLeeds UnitedBurnleyPremier Lig

Newcastle, forvet oyuncusu Callum Wilson'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmaya karar verdiğini doğruladı.

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Haberin devamı aşağıda

  • Wilson yeni kulüp arayacak

  • Beş yılın ardından Newcastle'dan ayrılıyor

  • Newcaslte için toplam 49 gol attı

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