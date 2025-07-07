Premier Lig'de Callum Wilson şoku! Bunu kimse beklemiyordu...

Getty Images SportHarry Sherlock ve Can ÖzerPremier Lig'de Callum Wilson şoku! Bunu kimse beklemiyordu...Newcastle UnitedC. WilsonTransfersLeeds UnitedBurnleyPremier LigNewcastle, forvet oyuncusu Callum Wilson'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmaya karar verdiğini doğruladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaWilson yeni kulüp arayacakBeş yılın ardından Newcastle'dan ayrılıyorNewcaslte için toplam 49 gol attıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱