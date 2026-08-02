Ulrich Wagner
Çeviri:
Phil Collins'in oğlu Mathew, profesyonel kariyerini sürdürürken Almanya dördüncü lig kulübüne katıldı
Münih'te yeni bir sayfa
Daily Mail'e göre Mathew, 1860 Münih ile bir yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Bu transfer, genç oyuncunun kulüpte deneme süreci geçirmesinin ardından geldi; burada teknik ekibi yeterince etkileyerek yaklaşan sezon için kadroda kalıcı bir yer edinmeyi başardı. İsviçre doğumlu Collins, daha önce Bundesliga ekibi Hannover 96'nın altyapısında forma giydiği için Alman futboluna yabancı değil. Münih'e uzanan yolculuğu ise göçebe bir karakter taşıdı; profesyonel futbolda kendine yer edinmeye çalışırken Orta Avrupa'daki çeşitli liglerde boy gösterdi. Hannover'deki döneminin ardından Avusturya'nın en üst ligindeki WSG Tirol'e geçti, ardından geçen yaz ikinci lig ekibi Austria Salzburg'a transfer oldu.
1860 Münih'e transferi önemli bir adımı temsil ediyor, her ne kadar kulüp Alman futbol piramidinin dördüncü kademesinde yer alsa da. Bir dönem Alman futbolunun güçlü ekiplerinden biri olan ve Bundesliga'nın kurucu üyeleri arasında bulunan tarihi kulüp, geçen sezon 3. Liga'dan mutlaka saha içindeki performansı nedeniyle değil, yeni sezon için gerekli lisansı alamadığı için küme düştü.
- AFP
Aile desteği ve profesyonel hedefler
Mathew sahadaki kariyerine odaklanmış olsa da aile geçmişi kamuoyunun ciddi ilgisini çekmeye devam ediyor. Genesis'in efsanevi eski davulcusu ve solisti olan babası, Mathew'nun sportif hedeflerinin sürekli bir destekçisi oldu. 75 yaşındaki müzik ikonu, en son kasım ayında Mathew'nun maçlarından birini tribünden izlerken görüntülendi. Netflix'in hit dizisi 'Emily in Paris'in yıldızı olan üvey kız kardeşi Lily Collins de bu hamleye desteğini dile getirdi.
Phil birkaç yıl önce, “Mat müziği seviyor ama futbolu daha da çok seviyor” demişti. “Profesyonel olacağından emin. Geçen gün, 'Bir beş yıl daha, sonra gitmiş olacağım' dedi. Ayrıca her şeyi takip ediyor; Bundesliga, Fransa ligi, her şey.” Oyunun taktik ve küresel yönlerine yönelik bu düzeydeki takıntı, Mathew'nun Almanya'nın alt liglerinde yol alabilmek için gereken zihinsel dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor.
1860 Münih'in tarihî ağırlığı
Mathew, büyük bir miras taşıyan bir kulübe katılıyor. 1860 Munich, 1966'da Almanya şampiyonu oldu ve 1942 ile 1964'te kazanılmış iki Almanya Kupası bulunuyor. Şu anda dördüncü kademede yer alsa da kulüp, ülkedeki en fazla destek gören takımlardan biri olmayı sürdürüyor ve çoğu zaman en üst lig ekiplerinin seyirci sayılarına yaklaşan kalabalıklar çekiyor.
Orta sahanın gelişi, lisansla ilgili küme düşüşlerinin ardından kadro için bir geçiş döneminde yaşanıyor. Regionalliga'da yol almak kötü şöhretli şekilde zordur; çünkü onlarca iddialı kulüp için yalnızca sınırlı sayıda yükselme kontenjanı vardır. Ancak daha önce Hannover'in altyapı sistemlerini ve Avusturya futbolunun rekabetçi yapısını tecrübe etmiş bir oyuncu için Münih'teki bu meydan okuma, tanıdık bir ortam sunuyor.
- getty
Harry Kane ile olası bir anlaşmazlık?
İlginç bir şekilde, dördüncü ligde oynamasına rağmen Collins kendisini yine de dünyanın en büyük yıldızlarından bazılarıyla aynı sahayı paylaşırken bulabilir. DFB-Pokal'ın (Almanya Kupası) yapısı nedeniyle, 1860 Münih'in ezeli yerel rakibi Bayern Münih ile eşleşme ihtimali matematiksel olarak hâlâ mevcut. Böyle bir eşleşme, ilgi çekici bir "Münih Derbisi"ni ortaya çıkarabilir ve Mathew'un İngiltere kaptanı Harry Kane'e karşı sahaya çıkmasını sağlayabilir.
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