Daily Mail'e göre Mathew, 1860 Münih ile bir yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Bu transfer, genç oyuncunun kulüpte deneme süreci geçirmesinin ardından geldi; burada teknik ekibi yeterince etkileyerek yaklaşan sezon için kadroda kalıcı bir yer edinmeyi başardı. İsviçre doğumlu Collins, daha önce Bundesliga ekibi Hannover 96'nın altyapısında forma giydiği için Alman futboluna yabancı değil. Münih'e uzanan yolculuğu ise göçebe bir karakter taşıdı; profesyonel futbolda kendine yer edinmeye çalışırken Orta Avrupa'daki çeşitli liglerde boy gösterdi. Hannover'deki döneminin ardından Avusturya'nın en üst ligindeki WSG Tirol'e geçti, ardından geçen yaz ikinci lig ekibi Austria Salzburg'a transfer oldu.

1860 Münih'e transferi önemli bir adımı temsil ediyor, her ne kadar kulüp Alman futbol piramidinin dördüncü kademesinde yer alsa da. Bir dönem Alman futbolunun güçlü ekiplerinden biri olan ve Bundesliga'nın kurucu üyeleri arasında bulunan tarihi kulüp, geçen sezon 3. Liga'dan mutlaka saha içindeki performansı nedeniyle değil, yeni sezon için gerekli lisansı alamadığı için küme düştü.







