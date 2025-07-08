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İdil Erin Tetik

Petr Cech'in oğlu, Premier Lig ekibiyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

P. CechFulhamTransfersChelseaArsenalPremier Lig

Chelsea ve Arsenal'ın efsane kalecisi Petr Cech'in oğlu Damian, Fulham ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

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  • Damian Cech, Fulham ile profesyonel sözleşme imzaladı
  • Kardeşi Adela da kulüpte defans oyuncusu
  • Babası 443 Premier Lig maçına çıktı
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