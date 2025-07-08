Petr Cech'in oğlu, Premier Lig ekibiyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı

Getty Images Sportİdil Erin TetikPetr Cech'in oğlu, Premier Lig ekibiyle ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıP. CechFulhamTransfersChelseaArsenalPremier LigChelsea ve Arsenal'ın efsane kalecisi Petr Cech'in oğlu Damian, Fulham ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaDamian Cech, Fulham ile profesyonel sözleşme imzaladıKardeşi Adela da kulüpte defans oyuncusuBabası 443 Premier Lig maçına çıktıWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱