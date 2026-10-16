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Moataz Elgammal
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Peter Schmeichel, Lisandro Martinez ile yaptığı tuhaf röportajın ardındaki gerçeği açıkladı

P. Schmeichel
L. Martinez
M. United
Premier Lig

Manchester United efsanesi Peter Schmeichel, Lisandro Martinez ile maç sonrası yaptığı röportajın sakil geçtiğini kabul ederek tamamen hazırlıksız yakalandığını açıkladı. Taraftarlar, Martinez'in salı günü Atletico Madrid karşısında alınan ve hayal kırıklığı yaratan Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından kulübün yönetim kurulunu ağır sözlerle hedef almasına rağmen olumlu yanlar bulmaya çalışan Schmeichel'i sert biçimde eleştirdi.

  • Maç sonu açıklamalarına taraftarlardan tepki

    Overlap’te konuşan Schmeichel, Manchester United’ın 2-0’lık yenilgisinin ardından yaşanan rahatsız edici diyaloğu anlattı. Martinez’in yönetimin hedeflerine yönelik sert eleştirilerini önemsemiyor gibi görünmesi taraftarların tepkisini çekmişti.

    Martinez, CBS Sports’a yönlendirilmeden hemen önce Amazon Prime’a çok sert ifadeler kullandığı bir röportaj vermişti. Schmeichel, Martinez’in daha önce söylediklerinden tamamen habersiz olduğunu belirtti. Bu nedenle konuşmayı olumlu bir bakış açısına yönlendirme çabası izleyicilere zamansız görünmüştü.

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    Schmeichel yayınla ilgili karışıklığı açıkladı

    Schmeichel, flaş röportaj alanındaki karmaşayı anlatırken aslında tamamen farklı bir oyuncuyla röportaj yapması gerektiğini belirtti. Schmeichel, “O röportaj bitti ve onu benim röportajıma yönlendirdiler. Bu yüzden röportaja baktığınızda biraz şaşırdığımı görüyorsunuz. O sırada ne söylediğini bilmiyordum,” dedi. “Bu şekilde çıkıştığından hiç haberim yoktu. Bütün bunları söylediğinin farkında değildim. Dolayısıyla olayların geneline bakıldığında benim röportajım biraz beceriksizce oldu.”

  • Martinez kulüpten daha fazlasını talep ediyor

    Tartışmalara yol açan röportajda Martinez, kadro derinliği konusundaki büyük hayal kırıklığını dile getirdi. “Takımda rotasyon yapmak zorundayız. Çok sayıda maçımız var ve oyuncuları değiştirmemiz gerekiyor. Bence elimizde en iyi kadro yok,” dedi. “Susmayacağım. Daha fazla hırsa ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları kazanmaktan daha fazla söz etmeliyiz.”

    Schmeichel, “Ama iyi haber şu ki henüz ekim ayındayız, önümüzde uzun bir yol var,” diyerek sözlerin etkisini hafifletmeye çalıştı. Martinez hemen araya girdi: “Evet, ama her sezon aynı şeyi söylüyoruz. Gerçeği söylemezsek hiçbir şey değişmeyecek.”

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    Martinez’i bundan sonra ne bekliyor?

    Manchester United, kulüp yöneticilerini kamuoyu önünde eleştiren Martinez'e para cezası verdi. Ancak Martinez, yönetimle yaptığı olumlu görüşmelerin ardından kısa süre önce sosyal medyada özür diledi. Martinez kadro seçimi için uygun durumda olmaya devam edecek ve takımın pazar günü Leeds ile karşılaşmak üzere Elland Road'a yapacağı yolculukta kadroda yer alması bekleniyor.

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18 Eki 2026

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