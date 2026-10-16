Tartışmalara yol açan röportajda Martinez, kadro derinliği konusundaki büyük hayal kırıklığını dile getirdi. “Takımda rotasyon yapmak zorundayız. Çok sayıda maçımız var ve oyuncuları değiştirmemiz gerekiyor. Bence elimizde en iyi kadro yok,” dedi. “Susmayacağım. Daha fazla hırsa ihtiyacımız var. Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları kazanmaktan daha fazla söz etmeliyiz.”

Schmeichel, “Ama iyi haber şu ki henüz ekim ayındayız, önümüzde uzun bir yol var,” diyerek sözlerin etkisini hafifletmeye çalıştı. Martinez hemen araya girdi: “Evet, ama her sezon aynı şeyi söylüyoruz. Gerçeği söylemezsek hiçbir şey değişmeyecek.”