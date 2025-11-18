Getty Images
Pep Guardiola, Barcelona'ya geri mi dönüyor?
Guardiola'nın Barcelona'da oyuncu ve teknik direktör olarak parlak kariyeri
Guardiola'nın Barcelona'daki hikayesi, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak etkisini vurgulayan iki önemli bölümle dikkat çekiyor. Oyuncu olarak La Masia'dan yetişen Guardiola, Johan Cruyff'un Rüya Takımı'nın kilit orta saha oyuncusu oldu. Derin oyun kurucu olarak oynayan Guardiola, tempoyu kontrol etti, topu hareket halinde tuttu ve sakinlik ve zeka ile atakları başlattı. Oyunu keskin bir şekilde okuması ve alanı iyi anlaması, onu Cruyff'un stiline ideal bir oyuncu yaptı. Kulüpte geçirdiği yıllarda altı La Liga şampiyonluğu, 1992 Avrupa Kupası ve birçok ulusal kupa kazandı.
2008'de ilk takımın teknik direktörlüğüne adım attığında, Guardiola Barcelona'yı yeni bir seviyeye taşıdı. Kulübün pozisyonel oyununu geliştirdi, yoğun pres uyguladı ve Lionel Messi'yi sahte dokuz numara pozisyonuna kaydırarak modern hücum futbolunu değiştirdi. Ayrıca genç oyunculara güvenerek, takımın önemli parçaları haline gelen Sergio Busquets ve Pedro'ya fırsatlar verdi. Dört sezonda, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve üç La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 14 kupa kazandı ve Barcelona'yı hala yönlendiren ve dünya futbolunu etkileyen bir futbol stili bıraktı.
Guardiola, Barcelona'ya dönüş ihtimalini reddetmiyor
İspanyol RAC1 kanalına verdiği röportajda Guardiola, kulübün kendisine hem oyuncu hem de teknik direktör olarak her şeyi verdiğini vurguladı ve bu nedenle Barcelona'ya geri dönmeyi reddetmediğini belirtti. "Barça'yı reddetmiyorum" dedi.
Ancak, bir zamanlar kendisinin hissettiği heyecanı bu görevi üstlenmek için hissedecek daha genç teknik direktörler olduğunu da belirtti. "Hayat aşamalardan ibarettir ve şu anda benim o zaman hissettiğim heyecanı hisseden genç teknik direktörler mutlaka vardır" diye ekledi.
Seçimler yaklaşırken Barça'da büyük değişiklikler yaşanıyor
Barcelona, 2026 yılında Mart ve Mayıs ayları arasında gerçekleşmesi planlanan önemli bir başkanlık seçimine doğru ilerliyor ve Joan Laporta yeniden seçilmeye hazırlanıyor. Ana rakibi, yenilenen kampanyası ve güçlü reform mesajıyla siyasi sahneye geri dönen Victor Font olacak. Font, Xavi Hernandez'in kamuoyu desteğini aldıktan sonra önemli bir ivme kazandı. Eski Barcelona teknik direktörü, birkaç kulüp yetkilisi ve eski oyuncuyla birlikte Font'un kampanya lansmanına katıldı ve Barcelona topluluğu içindeki net bir bölünmeyi işaret etti.
Font, Laporta yönetimini açıkça eleştirdi, kulübü 80 milyon avro (67 milyon sterlin/87 milyon dolar) tutarında mali zararı gizlemekle suçladı ve yönetim kurulunun kararlarının şeffaflığını sorguladı. Ayrıca Laporta'nın Camp Nou'nun yenilenmesi konusundaki tutumunu, özellikle de kulüp yönetiminin üyeleri tarafından dile getirilen güçlü iç anlaşmazlıklar ve endişelere rağmen projenin yenilenmesini Türk şirketi Limak'a verme kararını hedef aldı.
Laporta mirasını savunurken, Font kendini yapısal değişimin adayı olarak konumlandırıyor. Barcelona'nın 2026 seçimleri, kulübün uzun vadeli sportif ve finansal yönünü belirleyebilecek bir yarışma olarak şekilleniyor.
Guardiola, Laporta'ya muhalefetin güçlü bir demokratik sistemi vurguladığını düşünerek seçimlere müdahil oldu ve "Barça bu yüzden dünyanın en büyük kulübü. Bunu burada yapabiliriz" dedi.
"Barça yaşayan bir kulüp; herkesin söz hakkı var. Herkes onun başkanı olmak, onun için oynamak ve onu yönetmek istiyor" diye ekledi.
Guardiola 1.000 maçlık kilometre taşına ulaştı
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Guardiola, Alman devi Bayern Münih ve İngiliz kulübü City'yi çalıştırmaya devam etti ve halen bu kulüpte görevine devam ediyor. City'nin Liverpool'u 3-0 mağlup ettiği maç, Guardiola'nın teknik direktör olarak 1000. maçı oldu. 54 yaşındaki eski Barcelona ve İspanya orta saha oyuncusu, bu maçların 716'sını kazandı ve çalıştırdığı her kulüpte sayısız başarıya imza attı.
En çok hatırladığı maçı seçmesi istendiğinde Guardiola, "Hangisini seçeceğimi bilmiyorum... Barça'da geçirdiğim dönemden, ilk ligde Madrid'de 2-6 kazandığımız maç var. Ayrıca ikinci Şampiyonlar Ligi finali [Manchester United'a karşı 3-1 galibiyet] de var.
City ile ise, bu on yılın en önemli maçı olan Madrid ile evimizde oynadığımız yarı final maçını seçerdim."
City, uluslararası maçlar arası ara bittikten sonra Newcastle United ile karşılaşacak, Hansi Flick'in takımı ise Athletic Club ile oynayacağı maçla iki yılı aşkın bir süredir ilk kez Camp Nou'da sahaya çıkacak.
