Guardiola'nın Barcelona'daki hikayesi, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak etkisini vurgulayan iki önemli bölümle dikkat çekiyor. Oyuncu olarak La Masia'dan yetişen Guardiola, Johan Cruyff'un Rüya Takımı'nın kilit orta saha oyuncusu oldu. Derin oyun kurucu olarak oynayan Guardiola, tempoyu kontrol etti, topu hareket halinde tuttu ve sakinlik ve zeka ile atakları başlattı. Oyunu keskin bir şekilde okuması ve alanı iyi anlaması, onu Cruyff'un stiline ideal bir oyuncu yaptı. Kulüpte geçirdiği yıllarda altı La Liga şampiyonluğu, 1992 Avrupa Kupası ve birçok ulusal kupa kazandı.

2008'de ilk takımın teknik direktörlüğüne adım attığında, Guardiola Barcelona'yı yeni bir seviyeye taşıdı. Kulübün pozisyonel oyununu geliştirdi, yoğun pres uyguladı ve Lionel Messi'yi sahte dokuz numara pozisyonuna kaydırarak modern hücum futbolunu değiştirdi. Ayrıca genç oyunculara güvenerek, takımın önemli parçaları haline gelen Sergio Busquets ve Pedro'ya fırsatlar verdi. Dört sezonda, iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve üç La Liga şampiyonluğu dahil olmak üzere 14 kupa kazandı ve Barcelona'yı hala yönlendiren ve dünya futbolunu etkileyen bir futbol stili bıraktı.